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新北愛心普度關心毛小孩　議員募集1800公斤狗糧餵浪浪

▲新北愛心普度關心毛小孩。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市議員王威元領養了1隻「起大厝」成為家中新成員。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市議員王威元自從2023年在新北市動物之家領養了1隻「起大厝」成為家中新成員之後，常常得帶她出去散步、餵食、陪玩，也因此更能體會毛小孩用生命豐富了飼主生命的過程，也常思考如何讓城市裡的浪浪們都能有好的歸宿。根據統計2023年通報動保處路死動物就高達2953隻。

王威元在這感恩與平安的月份裡，想替浪浪們做點甚麼，畢竟「起大厝」也曾是浪浪的一員，所以王威元攜手新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠與寵物品牌「威力狗」，共同發起了一場特別的普渡勸募活動，旨在為需要幫助的浪浪們提供關懷與支持。

▲新北愛心普度關心毛小孩。（圖／記者戴上容翻攝）

配合新北市動保處將於8月13日在毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」活動，總共準備了1800公斤的「威力狗」飼料贊普，共同為往生動物獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福，期望所有人與動物們都能平安祥和，透過這次祈福會希望傳達尊重生命、愛護動物的理念。

為了讓這場普渡活動更具實際意義，王威元呼籲社會各界朋友捐贈狗糧，令人振奮的是，短短幾天內，便成功募集到100包、共計1800公斤的狗糧。在完成毛小孩的普渡儀式後，這些狗糧將由動保處統一調配，捐贈給需要的單位，為那些無家可歸的動物們提供所需的食物與保障。

▲新北愛心普度關心毛小孩。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市寵物商業同業公會感謝所有參與者的熱心支持與捐贈，這次活動不僅讓我們一起為毛小孩們祈福，更展現了社會對動物的愛心與責任感。我們相信，地球是大家的，每一個生命都值得被溫暖相待。

王威元表示，「雖然『起大厝』常常用亂大便跟尿尿表達情緒，但她永遠都是把拔的寶貝，謝謝她成為家裡的一份子，總是用她的熱情與活力陪伴把拔，用她的體溫鼓勵把拔成為更好的人。

▲新北愛心普度關心毛小孩。（圖／記者戴上容翻攝）

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