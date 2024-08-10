重視弱勢兒少品格教育　新北三重社福中心辦暑期營隊

▲兒少們於木柵動物園前開心合影留念。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重社福中心於7日起舉行連續3天的「品格教育營-動物同樂會」，結合實踐大學社會工作學系、深坑笨港聖慈山慈誠寺、財團法人聖慈教育基金會及新北市聖慈青年關懷慈善會共同辦理，針對品格倫常教育、降低兒少未來偏差行為產生等內容，進行互動課程、闖關遊戲及舞台劇展演，同時將營隊主題動物同樂會的「動物元素」融入課程中，增添童趣感，並於最後一天前往木柵動物園戶外遊覽，近30名兒少參與，留下深刻的暑假回憶。

營隊課程中，深坑笨港聖慈山常源方丈也化身「說故事達人」，常源方丈表示，這次以「善、誠、信、實」為主題，帶來幾段深入淺出的小故事，希望讓孩子們淺顯易懂地瞭解品格教育及倫理常規的重要性，也幫助孩子們內化心中善念。而實踐大學社會工作學系學生則擔任營隊志工，延續師父說故事呈現方式，規劃寓教於樂的遊戲，融入品格教育、反霸凌、反毒品、環保教育等主題，提升孩子們的辨識跟知能。

▲三重社福中心舉辦「品格教育營-動物同樂會」邀請弱勢家庭兒少參與。

參與營隊的兒少小慈說，師父說故事的方式讓我可以更容易瞭解內容，讓我知道誠實善良的重要。另一位兒少小樂說，上完了品格教育課，覺得自己可以再更進步，也很感謝大哥哥大姊姊的帶領，除了在旁邊引導我們更了解課程內容、也陪著我們到動物園玩。而針對反霸凌課程內容印象深刻的小勳則說，「霸凌是不好的」，希望自己學習完知識後，未來可以保護好受到欺負的人。

三重社福中心主任張信熙表示，社工於服務脆弱家庭過程時，觀察多有兒少偏差行為產生，便希望透過營隊及平時活動的辦理，能在兒少成長過程中注入品格倫常教育，有助降低兒少未來偏差行為產生，這次營隊活動也只是一個開端，需要社會上更多人關注及重視兒少品格教育。

張信熙說，感謝實踐大學社會工作學系、深坑笨港聖慈山慈誠寺、財團法人聖慈教育基金會及新北市聖慈青年關懷慈善會的支持，並以捐款方式贊助營隊經費，嘉惠三重區脆弱家庭的孩子們，透過營隊於學員中種下善良種子，期待未來發芽茁壯。

▲常源方丈化身「說故事達人」，讓孩子淺顯易懂瞭解品格倫理重要性。

▲品格教育營將反霸凌主題融入課程中，讓孩子們畫出想像中的情境，共同完成海報。