　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕

▲▼ 波蘭20歲拳擊選手塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。（圖／路透）

▲波蘭20歲拳擊選手塞雷梅塔。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷闖入女子拳擊金牌戰，將於11日凌晨出戰波蘭20歲選手塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。塞雷梅塔已經放話，「談論銀牌沒有意義，我就是衝著金牌去的，我誰都不怕」。

每日郵報、TVP World報導，塞雷梅塔在拳擊場上的風格獨特，除了會把手放低挑釁對手，還會在比賽期間跳起擾亂比賽。塞雷梅塔本周擊敗菲律賓選手佩特喬（Nesthy Petecio）取得巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰門票之後，充滿自信。

塞雷梅塔稱，佩特喬絕對是她在奧運賽場上遇過最強的對手。佩特喬3年前曾在東京奧運16強賽以3比2爆冷淘汰世界第1的林郁婷，林郁婷則在去年杭州亞運16強賽報了一箭之仇，以4比1力壓對方晉級，最終也贏得金牌。

塞雷梅塔說，「談論銀牌沒有意義，我就是衝著金牌去的，我誰都不怕，也不對任何人感到敬畏，我就是走上擂台做我該做的事，已經等不及迎接決賽」，又一場的勝利讓她更添自信，「我完全沒有壓力」，會把決賽當成普通比賽來打。

塞雷梅塔身高165公分，5歲就開始練空手道，之後才專攻拳擊，曾在2023年歐洲運動會57公斤級拿下第5名。她本屆從32強賽打起，過去4戰分別以4比1、5比0、5比0和4比1勝出，替波蘭搶下32年來首面奧運拳擊獎牌。

▼塞雷梅塔稱，佩特喬絕對是她在奧運賽場上遇過最強的對手。（圖／路透）

▲▼ 波蘭20歲選手塞雷梅塔（Julia Szeremeta，右）擊敗菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Petecio，左）。（圖／路透）

►前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果
►曾嗆克莉芙是男人！　綜合格鬥選手公開致歉：我搞錯了

►林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉
►林郁婷金牌戰「波蘭對手PO一張圖」超無知　網怒：翻譯很不妙

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
找到神秘力量了！黑貓「神手一摸」害奧運選手摔落　10秒畫面瘋
快訊／惡搞好市多冷藏櫃！2高雄猴慘了
和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕
快訊／羅嘉翎長期控制體重不健康：比賽壓力大到喘不過氣
Disney+又漲價！將「嚴格打擊寄生帳號」　台灣恐受影響
快訊／羅嘉翎又哭了！　想用巴黎奧運勝利當父親節最佳禮物
男網紅衛生棉教學「標註林郁婷」：男女平權！　被出征罵爆了
中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知
快訊／陽明「動明輪」貨櫃大爆炸　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans「賣肉」補貼　色色照片曝光

約會完坐床上　男友進浴室1行徑讓她瞬間冷感

和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕

Disney+又漲價！9月起「嚴格打擊寄生帳號」　台灣恐受影響

擔憂大地震！日人「搶購瓶裝水」貨架全掃空　專家急籲別囤貨

傳伊朗棄攻以色列「鎖定這群人反擊」　巴基斯坦外長喊話

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

用2萬多水平儀幫女友剪髮　男友順利修剪！成果超自然

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans「賣肉」補貼　色色照片曝光

約會完坐床上　男友進浴室1行徑讓她瞬間冷感

和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕

Disney+又漲價！9月起「嚴格打擊寄生帳號」　台灣恐受影響

擔憂大地震！日人「搶購瓶裝水」貨架全掃空　專家急籲別囤貨

傳伊朗棄攻以色列「鎖定這群人反擊」　巴基斯坦外長喊話

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

獨／起底67歲「雙腿夾頸」虐嬰爸　18歲兒幼時列「高險風家庭」

初登大巨蛋　鄭凱文談土投搶回先發名額

海外市場發威！Gogolook今年前7個月營收年成長8.4%　寫同期新高

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans「賣肉」補貼　色色照片曝光

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

春水堂23歲工人觸電慘死！老闆3疏失害命　120萬和解換免囚

玖壹壹師弟認從小被父揍到大　超嚴格體罰「打到挫賽」

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

中華隊2024巴黎奧運金牌連霸榮耀　可口可樂推限定紀念商品

疫後首團陸客抵馬祖！　陸委會：歡迎更多陸客到金馬旅遊

高雄男鑽冰櫃「自標售1萬」　好市多怒了：請勿模仿！

國際熱門新聞

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

林郁婷與阿爾及利亞女將遭對手羞辱！義大利奧會曝內幕

男師目睹少女家門口被性侵　英勇掏槍救人

林郁婷陷性別爭議　韓媒亂下標「XY染色體」

前選手：輸給林郁婷、克莉芙都該挑戰結果

嗆克莉芙是男人　綜合格鬥選手致歉：我搞錯了

「南海海槽」3大QA一次看

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

看YT自學射箭登奧運　他射出1分意外爆紅

更多熱門

相關新聞

羅嘉翎：比賽壓力大到喘不過氣

羅嘉翎：比賽壓力大到喘不過氣

中華跆拳道「國民女友」羅嘉翎，在昨日巴黎奧運跆拳道57公斤級16強戰，因左腳疲勞性骨折未癒敗北，賽後痛哭淚崩令全台民眾不捨。羅嘉翎9日現身受訪時強調，「腳傷未癒讓自己心情一直起伏，來到巴黎每天都睡不好，人生首次感覺壓力大到喘不過氣，長期控制體重也讓身體不太健康，因此之後確定會改量級參賽。」

蕭彤雯霸氣挺林郁婷！　轟台人跟風霸凌：被仇恨值蒙蔽的弱智

蕭彤雯霸氣挺林郁婷！　轟台人跟風霸凌：被仇恨值蒙蔽的弱智

羅嘉翎又哭了　想用勝利當父親節禮物

羅嘉翎又哭了　想用勝利當父親節禮物

男網紅衛生棉教學蹭林郁婷！　被出征罵爆了

男網紅衛生棉教學蹭林郁婷！　被出征罵爆了

前選手：輸給林郁婷、克莉芙都該挑戰結果

前選手：輸給林郁婷、克莉芙都該挑戰結果

關鍵字：

2024奧運2024奧運拳擊林郁婷波蘭

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面