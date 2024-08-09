和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕

▲波蘭20歲拳擊選手塞雷梅塔。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷闖入女子拳擊金牌戰，將於11日凌晨出戰波蘭20歲選手塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。塞雷梅塔已經放話，「談論銀牌沒有意義，我就是衝著金牌去的，我誰都不怕」。

每日郵報、TVP World報導，塞雷梅塔在拳擊場上的風格獨特，除了會把手放低挑釁對手，還會在比賽期間跳起擾亂比賽。塞雷梅塔本周擊敗菲律賓選手佩特喬（Nesthy Petecio）取得巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰門票之後，充滿自信。

塞雷梅塔稱，佩特喬絕對是她在奧運賽場上遇過最強的對手。佩特喬3年前曾在東京奧運16強賽以3比2爆冷淘汰世界第1的林郁婷，林郁婷則在去年杭州亞運16強賽報了一箭之仇，以4比1力壓對方晉級，最終也贏得金牌。

塞雷梅塔說，「談論銀牌沒有意義，我就是衝著金牌去的，我誰都不怕，也不對任何人感到敬畏，我就是走上擂台做我該做的事，已經等不及迎接決賽」，又一場的勝利讓她更添自信，「我完全沒有壓力」，會把決賽當成普通比賽來打。

塞雷梅塔身高165公分，5歲就開始練空手道，之後才專攻拳擊，曾在2023年歐洲運動會57公斤級拿下第5名。她本屆從32強賽打起，過去4戰分別以4比1、5比0、5比0和4比1勝出，替波蘭搶下32年來首面奧運拳擊獎牌。

▼塞雷梅塔稱，佩特喬絕對是她在奧運賽場上遇過最強的對手。（圖／路透）