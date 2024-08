前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

▲阿爾及利亞拳后克莉芙和台灣女拳王林郁婷同樣陷入性別爭議。(圖/路透)

林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙(Imane Khelif)的性別風波,在2位選手各自闖進所屬量級金牌戰後持續延燒,前奧運游泳選手戴維斯(Sharron Davies)最近也發聲,鼓勵那些被林郁婷和克莉芙打敗的女子挑戰2人的比賽結果。

據《衛報》報導,去年,國際拳擊總會(IBA)以林郁婷和克莉芙的染色體測試結果不符合標準為由,剝奪了2人參加女子世錦賽的資格,然而國際奧委會(IOC)卻認為,IBA的測試缺乏可信度,加上IBA去年因多項貪腐醜聞被國際奧會停權,為林郁婷和克莉芙參加巴黎奧運的權利進行了辯護。

IOC主席巴赫(Thomas Bach)表示,「這2位拳擊手作為女性出生,作為女性成長,擁有女性護照,並作為女性參加了多年的比賽。這就是女性的明確定義。她們作為女性的身份從未有過任何疑問。」此前,林郁婷和克莉芙也都參加了2021年的東京奧運會,當時未有人對2人的性別提出疑問。

