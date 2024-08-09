前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

▲阿爾及利亞拳后克莉芙和台灣女拳王林郁婷同樣陷入性別爭議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）的性別風波，在2位選手各自闖進所屬量級金牌戰後持續延燒，前奧運游泳選手戴維斯（Sharron Davies）最近也發聲，鼓勵那些被林郁婷和克莉芙打敗的女子挑戰2人的比賽結果。

據《衛報》報導，去年，國際拳擊總會（IBA）以林郁婷和克莉芙的染色體測試結果不符合標準為由，剝奪了2人參加女子世錦賽的資格，然而國際奧委會（IOC）卻認為，IBA的測試缺乏可信度，加上IBA去年因多項貪腐醜聞被國際奧會停權，為林郁婷和克莉芙參加巴黎奧運的權利進行了辯護。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示，「這2位拳擊手作為女性出生，作為女性成長，擁有女性護照，並作為女性參加了多年的比賽。這就是女性的明確定義。她們作為女性的身份從未有過任何疑問。」此前，林郁婷和克莉芙也都參加了2021年的東京奧運會，當時未有人對2人的性別提出疑問。

and that’s a wrap from the swimming pool Paris 2024. pic.twitter.com/QLohJezueF — Sharron Davies MBE (@sharrond62) August 4, 2024

▲戴維斯是英國1980年的奧運泳將，她認為林郁婷和克莉芙不應與女運動員對陣。（圖／路透）

如今，隨著林郁婷和克莉芙雙雙打進4強保銅，2人的性別風波也越演越烈，而1980年在奧運400公尺個人混合泳贏得銀牌的戴維斯對此表示十分擔憂，認為那些被擊敗的選手可能會因為對林郁婷和克莉芙感到恐懼，而不敢挑戰比賽結果。

她日前與關心女性權利的活動組織Sex Matters在討論中強調，組織和管理機構有責任確保比賽的公平和安全，並指出當前的情況對女運動員的保護存在疏忽，「他們沒有考慮到讓一名男運動員和女運動員一起參賽會造成什麼潛在的傷害，如果我是那些女運動員，我一定會勇敢發聲，但她們都很年輕，她們可能會因為害怕而沉默。」

戴維斯的言論明顯已預先將林郁婷與克莉芙視為男性，但實際上，IBA知道目前為止，仍舊以「保密條款」為由，拒絕公開林郁婷和克莉芙的性別測試結果。對此，IBA秘書長羅伯茨（Chris Roberts）呼籲這2名拳手再次接受測試並公開結果，認為她們對這項運動和她們的對手負有公開透明的責任。