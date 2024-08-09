嘉義市警局一分局所長交接　落實分局治安、交通、為民服務

▲▼ 嘉義市一分局卸、新任所長聯合布達 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局於本(8)月9日假分局禮堂辦理新任長榮、八掌、北興、竹園、北鎮等派出所所長聯合交接布達，典禮由分局長吳正文主持，並邀請轄區議員、警友辦事處主任、警友站長、里長、民防、義警、志工幹部及地方仕紳蒞臨現場觀禮，儀式簡單隆重。

新任長榮派出所所長謝承哲係105年警察特考三等考試結業，歷練第二分局二組巡官、公園派出所所長；新任八掌派出所所長陳彥丞係中央警察大學第84期結業，歷練第一分局二組巡官、八掌派出所副所長及北鎮派所所長；新任北興派出所所長鄭嘉益係中央警察大學警佐班第37期結業，歷練第一分局長榮派出所副所長、八掌派出所所長及第二分局後湖派出所所長，新任竹園派出所所長吳肇益係中央警察大學警佐班第38期，歷練第一分局第五組巡官、長榮派出所所長及第二分局後湖派出所所長；新任北鎮派所所長陳聖傑中央警察大學警佐班第42期，歷練第一分局偵查隊小隊長及八掌派出所副所長，五位新任所長均有豐富的外勤主管經驗務，工作表現優異。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文期許五位所長到任後，應秉持服務地方的熱忱及發揮所長，讓地方居民安居樂業，與地方民意相結合，齊心努力為嘉義市的治安及交通挹注新能量，為市民打造更安全、更安心的生活環境，守護轄區治安交安無縫接軌。

本分局也將針對〝治安〞、〝交通〞、〝為民服務〞等三大區塊持續努力，共同打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的西部走廊新都心，成為「世世代代好徛起，大大小小隴佮意，這就是咱打拼的健康、安全的嘉義市! (台語)」。