酒吧飲料被下藥　2女大生喝下「2分鐘內趴桌昏倒」恐怖畫面曝

▲2女喝完飲料立即昏倒。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州2名女大生到墨西哥度假勝地坎昆(Cancun)遊玩，喝下在酒吧點的飲料後突然昏倒，還出現抽搐等嚴重症狀，懷疑飲料遭人下藥，幸好被身旁朋友緊急送醫治療，在網路上講述恐怖經歷。

女大生赫爾(Zara Hull)與男友辛德(Jake Sinder)、閨蜜凱莉(Kaylie Pitze)等一群朋友在坎昆當地泳池遊玩後，在酒吧點了飲料，2女喝下後2分鐘內就昏倒。她表示，「我們喝了飲料後，才2分鐘，男友轉過身來時，發現我們都低頭倒在桌子上」。

照片中可看到，赫爾與凱莉2人都癱倒在桌子上，2人手牽著手，身旁有剛被送上桌的飲料。赫爾表示，她除了昏倒，還出現抽搐等嚴重症狀，「我這一生從來沒有這樣過，感覺很沉重，所以我完全無法抬起頭或做任何事情」。

2人被緊急送到當地一間私人醫院治療後，被索討數萬美元的高額治療費，但她們根本付不出來，感覺十分無助。赫爾表示，「他們要求想要的金額，金額從1萬美元（約台幣32萬元）起跳，我被鎖在房間中，根本不知道自己在哪裡，感覺自己好像被囚禁」。

2人在家人幫助付款後，後來搭乘私人飛機緊急回國繼續接受治療，目前仍在住院中，醫生懷疑2人可能是被下藥。家屬表示，為了把2女帶回來已經花費上萬美元，家庭陷入危機，已設立募款活動懇請大家幫忙。赫爾則對外表示，她以後再也不敢隨便出國旅行。