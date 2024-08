最新畫面曝！川普遇刺「前1分鐘」發現槍手　還原警嫌對峙驚險時刻

▲川普7月出席賓州造勢活動遭槍擊,如今又有現場畫面流出,還原了警方與嫌犯對峙的緊張時刻。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國前總統川普7月13日在賓州的造勢活動遇刺濺血,20歲的槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)被當場擊斃,但犯案動機至今不明。最近,福斯新聞取得了一段當地警員的隨身攝影機畫面,顯示警員在槍手開槍前曾在屋頂上與其對峙,不料卻還是無法阻止悲劇發生,導致川普耳朵被擊中,另有1人死亡。

在這段影片中,畫面早期的部分並沒有錄到聲音,影片是直到後半段才開始錄音,顯示了現場的混亂情況,但從隨身攝影機錄到的畫面依舊清楚可見,相關警員於當地7月13日晚間6時10分,在同袍的協助下,被抬上了位於集會地點附近的AGR國際公司大樓的屋頂。

BOMBSHELL BUTLER, PA BODYCAM FOOTAGE



New footage just released helps fill in timeline moments before assassin Thomas Crooks opened fire



Video shows a police officer being hoisted to the roof of the AGR building, interrupting Crooks just seconds before he started shooting pic.twitter.com/kTUo5sEGXs