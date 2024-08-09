最新畫面曝！川普遇刺「前1分鐘」發現槍手　還原警嫌對峙驚險時刻

▲川普7月出席賓州造勢活動遭槍擊，如今又有現場畫面流出，還原了警方與嫌犯對峙的緊張時刻。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普7月13日在賓州的造勢活動遇刺濺血，20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃，但犯案動機至今不明。最近，福斯新聞取得了一段當地警員的隨身攝影機畫面，顯示警員在槍手開槍前曾在屋頂上與其對峙，不料卻還是無法阻止悲劇發生，導致川普耳朵被擊中，另有1人死亡。

在這段影片中，畫面早期的部分並沒有錄到聲音，影片是直到後半段才開始錄音，顯示了現場的混亂情況，但從隨身攝影機錄到的畫面依舊清楚可見，相關警員於當地7月13日晚間6時10分，在同袍的協助下，被抬上了位於集會地點附近的AGR國際公司大樓的屋頂。

BOMBSHELL BUTLER, PA BODYCAM FOOTAGE



New footage just released helps fill in timeline moments before assassin Thomas Crooks opened fire



Video shows a police officer being hoisted to the roof of the AGR building, interrupting Crooks just seconds before he started shooting pic.twitter.com/kTUo5sEGXs — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 8, 2024

不料，他才剛爬上屋頂邊緣，就看見克魯克斯正瞄準槍口，於是他立刻跳下地面，一面奮力地往建築另一個方向跑去，想要從建築另一個方向確認克魯克斯的行動，一面激動地向附近同袍發出警告。

影片的畫風瞬間變得十分緊張，幾秒鐘後，影片音檔恢復正常，人們隨即也聽見了克魯克斯向集會連續發射了3枚子彈的槍響，於是這名警員迅速往警車方向狂奔，試圖取出放置在警車內的槍，同時還向同袍大喊，「不要探出頭，他（槍手）就在那裡！他剛剛只距離我這麼近，他看到我了！」

隨後，警員透過無線電向其他同袍描述克魯克斯的外貌及武器裝備，但其實此時槍手早已被現場的狙擊手擊斃。不久後，警方包圍大樓，並開始爬上屋頂，這時攝像機捕捉到克魯克斯已倒臥地上，血跡沿著傾斜的屋頂蔓延，一名警員確認，克魯克斯已經死亡。

New bodycam video has been released that shows the moments surrounding the assassination attempt on former President Trump in Butler, Pa. @DannyEFreeman has the details. pic.twitter.com/WtVroql6dw — Anderson Cooper 360° (@AC360) August 9, 2024

《華爾街日報》與CNN取得的其他畫面顯示，巴特勒（Butler）警方對特勤局未在川普演講地點附近屋頂布置人手感到不滿，抱怨他們事前已要求特勤局安排人員到屋頂巡守，卻被特勤局忽視，才導致這起悲劇發生，「我他X的星期二就告訴過他們要派一個人在這裡駐守，我一直以為有人在這裡看管。」