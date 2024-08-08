　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情侶訂1千元房間　被免費升等「21萬豪華套房」嗨爆：好像中樂透

情侶訂1千元房間　被免費升等「21萬豪華套房」嗨爆：好像中樂透。（圖／翻攝自TikTok／katrniaw）

▲情侶興奮開箱飯店豪華套房。（圖／翻攝自TikTok／katrniaw）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一對情侶到拉斯維加斯度假時，他們花費47美元（約台幣1,530元）訂購飯店房間，然而抵達現場後意外發現，房間被免費升等成一晚要價6,500美元（約台幣21萬元）的頂級豪華套房，讓他們驚呼感覺好像中樂透。

女子卡特麗娜(Katrina Wright)在TikTok上分享，她近來與男友入住拉斯維加斯凱薩宮酒店(Caesars Palaces)時，2人原本在網路上預訂的是一晚47美元的普通套房，沒想到被免費升等成通常名流才會入住的豪華套房。

@katrniaw won the grabd price in hotwire lottery #hotwire #penthouse #fyp ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men

影片中可看到，2人推開房門後看到豪華房間，開心得不停傻笑，房內不但鋪著高級大理石地板，還有包含臥室、用餐區、客廳、浴室等多個房間，讓他們花了好一段時間才找到臥室在哪。

影片曝光後獲得1千2百多萬點閱，許多網友羨慕表示，「這是我第一次看到頂層公寓房(Penthouse)，天啊，好大」、「看起來好像電影《醉後大丈夫》的房間」。有在飯店工作過的網友透露，「我在飯店工作時最喜歡隨機幫客人免費升等，反正這種高價房常常賣不出去，偶爾用來讓客人開心一下也不錯」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
伯朗大道遊客「整車摔進田」！嬰兒從懷中飛出
侯友宜加碼！林郁婷若搶金成功　再給570萬元
蘋果隔9天緊急推出17.6.1　重要錯誤修復
快訊／父親節遇劫！桃園警遭「違規左轉車」撞死
快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆
郁方跟風買台積電「買錯股」！　求救營業員：被割韭菜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

父子度假試手氣　挖出「橡皮擦大2克拉鑽石」今年發現第二大顆

大樓自動販賣機會咬人　男查看發現「裡面有活螃蟹」啃咬零食

懷胎5個月一屍兩命　21歲準媽媽在家「小睡一下」再也沒醒來

女送修手機突收到通知　發現店員挖出她「2年前私密片」轉發

網路訂房選擇「美麗海景房間」　女網紅實際抵達被窗外景色嚇到

15歲少女廚房工作「離奇被扯進揉麵機」　頭部卡機器中身亡

女在二手店挖寶買到「200年前黃金手環」　價值高達86萬元

台遊客「梳子」收服40隻奈良鹿　日人感動留言：謝謝妳的關愛

M痘非洲感染者暴增　WHO秘書長譚德塞：考慮宣布公衛緊急事件

陸男搶千萬名錶砍死大阪店員！　關西機場「被警圍捕」畫面曝

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

台遊客「梳子」收服40隻奈良鹿　日人感動留言：謝謝妳的關愛

M痘非洲感染者暴增　WHO秘書長譚德塞：考慮宣布公衛緊急事件

陸男搶千萬名錶砍死大阪店員！　關西機場「被警圍捕」畫面曝

超甜！法女將跑完3千公尺「直奔男友面前」下跪求婚　全場鼓掌尖叫

選手村食物裡有蟲！　英國蛙王3連霸夢碎嗆：太糟糕了

美軍AH-64阿帕契直升機「例行訓練墜毀」　1死1傷

泰國前進黨遭解散！　前黨魁皮塔「禁止參政10年」

尼泊爾直升機墜毀！　5人死亡

情侶訂1千元房間　被免費升等「21萬豪華套房」嗨爆：好像中樂透

疑攜K他命闖關　陳姓台男菲律賓機場被捕

林郁婷進冠軍賽再糟J.K.羅琳嗆　藍委引哈利波特台詞：去去武器走！

快訊／雨還沒停「14縣市大雨特報」　最新警戒區出爐

白心儀拯救貓科動物石虎　連副總統蕭美琴都出現了

台南「蛇窟」抓到1.8公尺臭青母　來不及解網野放…遭烈日曝曬亡

氣候委員會下午登場　彭啓明：不會立刻決定核能是否延役

洗菜氣到「P圖土耳其選手加腋毛」惹議！挺林郁婷：會堅定理性支持

50歲男星叫吳婉君姐姐！　穿激短褲演「躺平媽寶男」一開口就被打

7月國道事故奪6命！高公局揭「追撞常見原因」：喝水看手機分心

快訊／地震+颱風！5處邊坡嚴重崩塌　能高越嶺步道西段封閉到年底

台遊客「梳子」收服40隻奈良鹿　日人感動留言：謝謝妳的關愛

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

國際熱門新聞

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

女移工性侵星國男雇主　還視訊男友

俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」

準颱風瑪莉亞直直向北衝！日氣象廳路徑曝

中國籍男子持刀搶大阪珠寶店！店員遭刺亡

前後都是臉！法國隊「人臉泳帽」超驚人

二手店挖寶　女買到200年前黃金手環

陸男大阪搶6300萬名錶　店員被刺傷宣告不治

林郁婷被對手比X　外國網看不下去

「為什麼是我」克莉芙金牌戰前吐心聲

更多熱門

相關新聞

父子度假試手氣　挖出橡皮擦大「2克拉鑽石」

父子度假試手氣　挖出橡皮擦大「2克拉鑽石」

美國亞利桑那州一對父子近來在阿肯色州觀光遊玩時，在當地知名鑽石公園挖出一顆2克拉鑽石。公園對外表示，這顆鑽石呈現長方形狀，大小和一般橡皮擦差不多，是該地今年發現的第二大鑽石。

美媒：伊朗「重新思考」是否該攻擊以色列

美媒：伊朗「重新思考」是否該攻擊以色列

若川普敗給賀錦麗　拜登：沒信心權力能和平交接

若川普敗給賀錦麗　拜登：沒信心權力能和平交接

賀錦麗民調51%微幅領先！非白人、女性力挺

賀錦麗民調51%微幅領先！非白人、女性力挺

賀錦麗全美民調微幅領先　川普7關鍵州「4州具明確優勢」

賀錦麗全美民調微幅領先　川普7關鍵州「4州具明確優勢」

關鍵字：

飯店情侶訂房加州拉斯維加斯Katrina Wright北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面