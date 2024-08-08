情侶訂1千元房間　被免費升等「21萬豪華套房」嗨爆：好像中樂透





▲情侶興奮開箱飯店豪華套房。（圖／翻攝自TikTok／katrniaw）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一對情侶到拉斯維加斯度假時，他們花費47美元（約台幣1,530元）訂購飯店房間，然而抵達現場後意外發現，房間被免費升等成一晚要價6,500美元（約台幣21萬元）的頂級豪華套房，讓他們驚呼感覺好像中樂透。

女子卡特麗娜(Katrina Wright)在TikTok上分享，她近來與男友入住拉斯維加斯凱薩宮酒店(Caesars Palaces)時，2人原本在網路上預訂的是一晚47美元的普通套房，沒想到被免費升等成通常名流才會入住的豪華套房。

影片中可看到，2人推開房門後看到豪華房間，開心得不停傻笑，房內不但鋪著高級大理石地板，還有包含臥室、用餐區、客廳、浴室等多個房間，讓他們花了好一段時間才找到臥室在哪。

影片曝光後獲得1千2百多萬點閱，許多網友羨慕表示，「這是我第一次看到頂層公寓房(Penthouse)，天啊，好大」、「看起來好像電影《醉後大丈夫》的房間」。有在飯店工作過的網友透露，「我在飯店工作時最喜歡隨機幫客人免費升等，反正這種高價房常常賣不出去，偶爾用來讓客人開心一下也不錯」。