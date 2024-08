爸媽給女嬰喝到受汙染配方奶粉　「出生13天」嚴重腦損傷身亡

▲爸媽控訴,女嬰喝配方奶粉後身亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州一對父母控訴,他們讓出生13天的女兒薇洛(Willow Jade Dellaquila)喝了有問題的配方奶粉後感染致命細菌,導致右腦中風身亡,憤怒對奶粉公司提告。

薇洛的25歲母親夏恩(Cheyenne Ping)控訴,女兒薇洛於2023年11月5日去世時只有13天大,喝到受汙染的配方奶粉Similac Total Comfort後,因此感染阪崎腸桿菌(Cronobacter sakazakii),導致嚴重腦損傷身亡。

Willow Jade Dellaquila was just 13 days old when she died.



STORY >> https://t.co/7F0PwsURmS pic.twitter.com/Jtdv9TiSDy