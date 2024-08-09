爸媽給女嬰喝到受汙染配方奶粉　「出生13天」嚴重腦損傷身亡

▲爸媽控訴，女嬰喝配方奶粉後身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一對父母控訴，他們讓出生13天的女兒薇洛(Willow Jade Dellaquila)喝了有問題的配方奶粉後感染致命細菌，導致右腦中風身亡，憤怒對奶粉公司提告。

薇洛的25歲母親夏恩(Cheyenne Ping)控訴，女兒薇洛於2023年11月5日去世時只有13天大，喝到受汙染的配方奶粉Similac Total Comfort後，因此感染阪崎腸桿菌(Cronobacter sakazakii)，導致嚴重腦損傷身亡。

Willow Jade Dellaquila was just 13 days old when she died.



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夏恩傷心表示，「他們告訴我，她的右腦中風，這真是令人心碎，沒有人應該遇到這種事」。

夏恩與丈夫德拉奎拉(Christian Dellaquila)發現，有另外2個家庭也宣稱，孩子因為喝了同廠牌另一款配方奶後也感染病菌、遭受腦損傷，計畫一起向奶粉公司Abbott提出訴訟。

伊利諾伊州法院7日裁定，德拉奎拉獲准可以繼續向奶粉公司起訴，不過建議3個案件應該要分開審理，每起訴訟都要求至少45萬美元（約台幣1,460萬元）賠償金。

奶粉公司回應，目前沒有任何證據顯示，產品與訴訟案件中涉及的感染之間有任何關聯，強調他們工廠出產的產品均未檢測出克羅諾桿菌，這種細菌其實常見於家庭廚房中，包含水槽、櫥櫃或是用來測量奶粉的湯匙，駁斥控訴者說詞。案件仍待調查中。