父子度假試手氣　挖出「橡皮擦大2克拉鑽石」今年發現第二大顆

▲父子發現2克拉鑽石。(圖/翻攝自X/Arkansas State Parks)

記者李振慧/綜合報導

美國亞利桑那州一對父子近來在阿肯色州觀光遊玩時,在當地知名鑽石公園挖出一顆2克拉鑽石。公園對外表示,這顆鑽石呈現長方形狀,大小和一般橡皮擦差不多,是該地今年發現的第二大鑽石。

男子巴尼特(Will Barnett)與兒子馬歇爾(Marshall)到阿肯色州觀光時,被親戚推薦去當地鑽石公園Crater of Diamonds State Park觀光,父子2人7月27日決定去公園碰碰運氣,沒想到真的挖出2克拉鑽石。

Father and Son find big gem!



On Saturday, July 27, Will and Marshall Barnett, from Arizona, visited Arkansas’ Crater of Diamonds State Park and found a 2-carat diamond on the surface of the park’s 37.5-acre search area.



This recent father-and-son trip to the Crater of… pic.twitter.com/MvlnxIlgik