4歲女童路過附近大樓　突然被「天降黃金獵犬砸中」奪命畫面曝

▲女童送醫後被宣告身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買郊區一名4歲女童與母親外出散步時，一隻黃金獵犬突然摔下5樓，剛好砸到路過女童身上，嚴重撞擊導致女童倒在地上當場失去知覺，後來被宣告身亡，狗狗也受了重傷。

事件6日下午4時30分左右發生在孟買附近的蒙布拉地區(Mumbra)，街上監視器拍到，4歲女童薩娜巴努(Sanabanu Shaikh)與母親莎奇娜(Sakina Shaikh)從家中出來，正要前往市場時，一隻黃金獵犬突然從天而降，當場砸在薩娜巴努身上。

#India. A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire #incident in #Mumbra was captured on CCTV. The dog survived. pic.twitter.com/nprmZeD3YG — LIVE LEAK OFFICIAL ®️ (@Daily_News86) August 7, 2024

薩娜巴努被砸中後，母親立即慌張把她軟弱的身軀從地上抱起來，附近民眾見狀也上前幫忙，趕緊把她送去醫院，意外砸中人的黃金獵犬則躺在路中央一動也不動，過了一會才終於醒來、勉強站起來。

失去知覺的薩娜巴努雖然被緊急送醫，仍被宣告不治身亡。事發影片在網路上曝光後引發關注，許多網友認為，黃金獵犬應該是從附近住宅樓上掉落，但無法確定是狗狗自己不小心掉落還是被人推落。

薩娜巴努的親戚向當地媒體透露，薩娜巴努的父母約於7年前結婚，她是他們唯一的孩子，事發當時，大樓住戶扎伊德(Zaid Syed)抱著所養的黃金獵犬坐在陽台上，黃金獵犬突然掙脫才會掉下5樓。警方表示，目前他們已對案件展開調查，正在調查狗主人是否有違法行為。