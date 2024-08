4歲女童路過附近大樓　突然被「天降黃金獵犬砸中」奪命畫面曝

▲女童送醫後被宣告身亡。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度孟買郊區一名4歲女童與母親外出散步時,一隻黃金獵犬突然摔下5樓,剛好砸到路過女童身上,嚴重撞擊導致女童倒在地上當場失去知覺,後來被宣告身亡,狗狗也受了重傷。

事件6日下午4時30分左右發生在孟買附近的蒙布拉地區(Mumbra),街上監視器拍到,4歲女童薩娜巴努(Sanabanu Shaikh)與母親莎奇娜(Sakina Shaikh)從家中出來,正要前往市場時,一隻黃金獵犬突然從天而降,當場砸在薩娜巴努身上。

#India. A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire #incident in #Mumbra was captured on CCTV. The dog survived. pic.twitter.com/nprmZeD3YG