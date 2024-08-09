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快訊／魏德聖向郭台強道歉！果子電影發道歉聲明

▲▼魏德聖BIG首映會。（圖／記者宋良義攝）

▲名導魏德聖。（圖／記者宋良義攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

名導魏德聖12年前拍攝《賽德克‧巴萊》時，獲得中影董事長郭台強投資贊助，但郭台強的鑫鴻國際公司，日前以1張4500萬元本票，向法院聲請查封魏德聖的個人與公司財產，雙方鬧上法院。然而，魏德聖9日深夜突然發出道歉聲明，強調向郭台強道歉，且雙方已和解。

果子電影道歉聲明如下：

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關於果子電影有限公司與中影國際股份有限公司投資爭議事件，歷經訴訟及強制執行程序後，雙方善意溝通，理解由於年代久遠，相關文件逸失，造成誤會，茲為過往訴訟紛擾，願向郭台強先生致上歉意。

考量彼此將為台灣影視持續努力，並為避免司法資源之耗費，同意達成和解，專注於影視創作，繼續奉獻心力，實現理想。

果子電影有限公司
魏德聖導演

果子電影 x 米倉影業發佈於 2024年8月8日 星期四

據了解，拍攝《海角七號》一炮而紅的魏德聖，為了完成心中籌畫已久的史詩集《賽德克‧巴萊》，在多方募資後，在2011年宣布聯手中影公司董事長郭台強，雙方一起開公司拍片，由魏德聖出資2.7億元，取得46%股權。沒想到郭台強個人名下的鑫鴻公司在2022年底，向法院聲請4500萬元本票裁定，並聲請強制執行魏德聖個人、果子電影等公司名下的財產獲准，魏德聖提出100萬元擔保金，才獲法院裁准暫停強制執行。

魏德聖指控，郭台銘等人從來沒有把電影票房利潤分紅，還以公司作帳需要，與從事藝術創作不懂法律商業的他簽立買賣契約，把原本公司用來購買《賽德克‧巴萊》的現金，轉為公司帳面資產，沒想到這個買賣契約同時簽下的本票，卻成為自己負債遭查封資產的導火線。

郭台強也曾為此案公開批評魏德聖「不知道感恩惜福，他拍這個《賽德克‧巴萊》到處欠債，我們當初因為這題目不錯，來幫他解決這個問題。」「可能他(指魏德聖)大頭病，本來1集的電影，他拍成2集，所以花了很多錢」，「現在電影超過5千萬的投資算大投資了，當初超過5億的投資，對台灣來講是非常大的投資，不應該把我列為詐欺犯，我覺得這個有點過分。」

檢察官顏伯融除傳喚魏德聖、郭台強、林昆煌、白輝耀等人各自陳述外，也找來電影製片黃志明，協助釐清雙方合作過程，發現魏德聖為了電影，負債累累，原本想成立本色電影作為「一片公司」，電影製作銷售完畢就清算，但郭台強等人希望永續經營，等於從一開始成立公司的理念就不相同。

而中影國際事後扣除代償魏德聖在外欠款後，匯給魏德聖的菓子公司錢已經超過應付款項，過程中魏德聖等人簽署的1500萬中影國際特別股以1元價格賣回的同意書，也未經造假冒簽，查無郭台銘施用詐術或侵占等罪嫌。

至於引起郭、魏反目的6500萬元本票，經查也是魏德聖希望以《海角七號》獎勵金當成後續還款資金，因此先簽立切結書，由鑫鴻公司借款解決菓子公司當時面臨的外部債務，至於《賽德克‧巴萊》票房分紅一事，會計師曾進行查核，拍片投資的虧損2.2億元，中影國際沒有盈餘可分潤，不能光憑媒體，就認為報導票房收入遭侵占，因此以罪嫌不足等理由，今年6月28日處分不起訴郭台強、林昆煌、白輝燿3人。

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