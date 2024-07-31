JK羅琳發文狙擊「台灣拳后」　醫師不忍提1關鍵：她該道歉

▲JK羅琳的發言，引發國人議論。（圖／美聯社、記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）發文批判奧運選手的性別爭議，配圖更出現「台灣拳后林郁婷」，此舉引發國人不滿，整合醫學專科醫師姜冠宇也在臉書直言，「我認為政府單位有資格要求JK羅琳道歉，這應該是選手受辱事件。」

姜冠宇稍早發文表示，「我覺得JK羅琳有點過份，人天生有沒有可能身為女性，卻有接近男生的特質並放大？反之亦然。生物界法則，永遠比小說更有想像力；但只要通過奧會檢測，就不該再質疑了。」

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最後，他更嚴肅地說，「我認為政府單位有資格要求JK羅琳道歉，這應該是選手受辱事件。」

對此，網友們紛紛回應，「重點是她還沒出賽，這樣賽前大量國際公審她合理嗎？真的為林郁婷感到不平」、「奧會檢驗合格，羅琳憑什麼有意見！我們政府得要求她道歉」、「她有點老番癲的感覺」、「非常認同」。

不過也有人認為，「這次事件包括BBC和衛報等大報，都導向林是性染色體男性的結論，羅琳只是相信了這些素有信譽的媒體。」

拉回JK羅琳在X的發文，她轉發《衛報》報導，其封面配圖正是中華隊拳擊選手林郁婷，同時她更質問道，「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺害？」