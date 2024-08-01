快訊／賣假奶炎上　十盛再發190字道歉聲明：會標示含有奶精成分

▲十盛假鮮奶爭議炎上。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

百萬網紅紀卜心與小吳的「十盛」手搖飲因乳源標示問題引發爭議，接著又因公關處理不佳掀起更大輿論風暴。對此，「十盛 Shisheng」今天發出正式的道歉聲明，強調未來會明確標示「內含有奶精成分」。

十盛官方1日晚間7時49分發出聲明表示，十盛對於先前標示不清所造成的風波深感抱歉，「真的很抱歉讓大家失望與久等，「各位的反饋我們都有收到，並於近兩週內著手進行調整」。

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十盛指出，門市的紙本菜單、電子螢幕，已於7月20日完成全面的菜單更新，菜單中有明確標示「內含有奶精成分」。另外，十盛的官方網站、數位社群也已下架部分爭議圖文，避免因產品說明文字、視覺圖片標示，造成誤解。

十盛表示，若有任何建議也歡迎告訴他們，團隊會認真聆聽、虛心接受指教，並承諾嚴格把關服務品質與飲品，「最後十盛團隊再次致上深深的歉意」。

據悉，事件爆發後，十盛於7月21日先發生明指出從外強調、宣稱熟成奶茶是純鮮奶產品而再度炎上；又於7月23日在臉書上針對「產品乳源標示不明問題，未第一時間出面說明」而道歉。此外，許多網友對於十盛之前的道歉不買單，仍到臉書粉專留言怒嗆，諷刺十盛會刪除網友留言。