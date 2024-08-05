全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

▲AI換臉事件引發網友譁然，網紅史書華終於道歉 。（圖／翻攝史書華臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷在4日的比賽中以5比0擊敗保加利亞選手史塔涅娃，成功晉級4強，確保至少銅牌入袋。近日，網紅牙醫史書華因利用AI換臉技術，將林郁婷的比賽照片P成自己的臉，引發網友譁然，紛紛要求他刪除照片並公開道歉。儘管史書華最初態度強硬，還反嗆網友，但昨日他終於態度軟化，發文向林郁婷道歉。

史書華日前在社群平台上發布照片，竟將自己的臉「移植」到林郁婷臉上，並配文稱「這才是男的，JK羅琳可能看錯了」。由於AI換臉技術逼真難辨，這張圖片引發眾多網友強烈不滿，紛紛要求他徹文並公開道歉。

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▲史書華AI換臉翻車遭炎上。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

面對網友的批評，史書華一開始在臉書上回應稱，「不喜歡就不要看」，並指責網友「愛看又愛嫌」，強調「尊重是在心裡，不是嘴裡」。然而，這張變造的 AI 換臉照很快被部分網友轉發到推特上，成為攻擊林郁婷性別的工具，引發更大爭議。

針對此事，網紅陳沂在 Threads 上發文抨擊，「那些罵 JK 羅琳的台派，對於史書華這種接頭P圖傷害林郁婷選手的行為卻靜悄悄。說到底，你們支持的根本不是性別意識，而是政治立場啊！」

專欄作家愛鈴也在社群平台 Threads 發文批評，支持國手的方式有很多種，但作法絕對不是去增加他被質疑的可能性，那你只是在扯後腿，不好笑也不幽默。她認為，史書華個人沒禮貌又想蹭流量的行為，「不僅傷害了努力在世界比賽中讓台灣被看見的林郁婷，同時也在傷害台灣。」

愛鈴進一步表示，盜圖和移花接木一事，史書華也不是第一次做了，之前就曾被網紅陳沂指出史書華盜用吳怡農的圖片來賣自己的業配廣告，看來即使事後道歉了，他到現在還是死性不改。

▲史書華原本態度強硬不願意道歉，甚至還發文嗆網友。（圖／史書華臉書）

愛鈴強調，這件事也看到了，身為一個女性到底要多辛苦，能力太強會被世界質疑「你不是女人，你是男人」，還要被男性同胞拿來換臉蹭熱度跟反諷。這世界最需要學習的是，如何尊重並相信女性，如果你不知道怎麽支持奧運國手，你可以多看比賽、多去了解每個人背後的故事，尊重他是為了什麼堅持到今天，而不是為了個人私慾去抹煞對方的努力。

最終，史書華在昨天晚上終於態度放軟，在社群平台上公開道歉，表示「一直以來我都在聲援林郁婷以及所有奧運英雄們，換臉本意是要嗆那些眼殘以及讓大家輕鬆一點，如果造成郁婷或是郁婷的團隊或是家人任何的不適與紛擾，史書華本人在此致上最高歉意。」

▼史書華終於道歉。（圖／史書華 Threads）