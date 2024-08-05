　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

▲▼ 。（圖／翻攝史書華臉書）

▲AI換臉事件引發網友譁然，網紅史書華終於道歉 。（圖／翻攝史書華臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷在4日的比賽中以5比0擊敗保加利亞選手史塔涅娃，成功晉級4強，確保至少銅牌入袋。近日，網紅牙醫史書華因利用AI換臉技術，將林郁婷的比賽照片P成自己的臉，引發網友譁然，紛紛要求他刪除照片並公開道歉。儘管史書華最初態度強硬，還反嗆網友，但昨日他終於態度軟化，發文向林郁婷道歉。

史書華日前在社群平台上發布照片，竟將自己的臉「移植」到林郁婷臉上，並配文稱「這才是男的，JK羅琳可能看錯了」。由於AI換臉技術逼真難辨，這張圖片引發眾多網友強烈不滿，紛紛要求他徹文並公開道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／史書華社群平台）

▲史書華AI換臉翻車遭炎上。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

面對網友的批評，史書華一開始在臉書上回應稱，「不喜歡就不要看」，並指責網友「愛看又愛嫌」，強調「尊重是在心裡，不是嘴裡」。然而，這張變造的 AI 換臉照很快被部分網友轉發到推特上，成為攻擊林郁婷性別的工具，引發更大爭議。

針對此事，網紅陳沂在 Threads 上發文抨擊，「那些罵 JK 羅琳的台派，對於史書華這種接頭P圖傷害林郁婷選手的行為卻靜悄悄。說到底，你們支持的根本不是性別意識，而是政治立場啊！」

專欄作家愛鈴也在社群平台 Threads 發文批評，支持國手的方式有很多種，但作法絕對不是去增加他被質疑的可能性，那你只是在扯後腿，不好笑也不幽默。她認為，史書華個人沒禮貌又想蹭流量的行為，「不僅傷害了努力在世界比賽中讓台灣被看見的林郁婷，同時也在傷害台灣。」

愛鈴進一步表示，盜圖和移花接木一事，史書華也不是第一次做了，之前就曾被網紅陳沂指出史書華盜用吳怡農的圖片來賣自己的業配廣告，看來即使事後道歉了，他到現在還是死性不改。

▲▼ 。（圖／史書華社群平台）

▲史書華原本態度強硬不願意道歉，甚至還發文嗆網友。（圖／史書華臉書）

愛鈴強調，這件事也看到了，身為一個女性到底要多辛苦，能力太強會被世界質疑「你不是女人，你是男人」，還要被男性同胞拿來換臉蹭熱度跟反諷。這世界最需要學習的是，如何尊重並相信女性，如果你不知道怎麽支持奧運國手，你可以多看比賽、多去了解每個人背後的故事，尊重他是為了什麼堅持到今天，而不是為了個人私慾去抹煞對方的努力。

最終，史書華在昨天晚上終於態度放軟，在社群平台上公開道歉，表示「一直以來我都在聲援林郁婷以及所有奧運英雄們，換臉本意是要嗆那些眼殘以及讓大家輕鬆一點，如果造成郁婷或是郁婷的團隊或是家人任何的不適與紛擾，史書華本人在此致上最高歉意。」

▼史書華終於道歉。（圖／史書華 Threads）

▲▼ 。（圖／史書華社群平台）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　中華男團丟掉第1局
快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報
憂全面開戰！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍
真相曝！內湖女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員
快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上
快訊／台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施
王齊麟新搭檔曝光！　是羅嘉翎男友
李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很有大愛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

慶麟洋配鍍金！高雄飯店推啤酒買1送1　入住最美酒店再送1晚

Threads上「被麟洋配洗版」　王齊麟又海巡！速回7字

快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

社團驚見有人賣「王齊麟簽名棒球」！留言炸鍋了：臉皮超厚

快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上

一聽台灣贏了！中國媽媽秒嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

風吹七Go「七股鹽山風箏嘉年華」 8月10、11及17-18 箏鮮登場！

李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很大愛

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

慶麟洋配鍍金！高雄飯店推啤酒買1送1　入住最美酒店再送1晚

Threads上「被麟洋配洗版」　王齊麟又海巡！速回7字

快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

社團驚見有人賣「王齊麟簽名棒球」！留言炸鍋了：臉皮超厚

快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上

一聽台灣贏了！中國媽媽秒嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

風吹七Go「七股鹽山風箏嘉年華」 8月10、11及17-18 箏鮮登場！

李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很大愛

「麟洋配」奧運二度奪金　土銀8／15表揚王齊麟

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／師徒檔莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　中華男團丟掉第1局

少了太魯閣能去哪玩？旅宿業列花蓮觀光4大隱憂：應找到新意吸客

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

慶麟洋配鍍金！高雄飯店推啤酒買1送1　入住最美酒店再送1晚

HBO等12頻道「8月16日恐斷訊」！　衝擊百萬中嘉用戶

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

生活熱門新聞

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

明起低壓帶挾雨彈連下7天　「降雨熱區」曝

麟洋奪金！他驚算「獎金可拿1.83億」　網喊值得

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

「麟洋配」羽球金牌戰　全台1400超商免費看

麟洋配奪金！　一票喊「沒看直播是對的」原因曝

麟洋配金牌戰「拍到帥氣眼鏡哥」　身分曝

戴資穎告別　他悲台灣羽球大時代結束

麟洋配奪金　北車千人瞬間歡呼震天

李洋退役後盼助羽球發展　教育部圓夢：將擔任國立體大副教授

今起雨區擴大　下最多地區曝

陳念琴IG遭烏茲別克網友「洗版罵GAY」

台灣選手「1特質」全場讚爆：這就是家教

更多熱門

相關新聞

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍 教練進場慶祝趕緊檢起來

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍 教練進場慶祝趕緊檢起來

大陸桌球好手樊振東4日擊敗來自瑞典的「六角戰士」莫雷加德（Truls Möregårdh）奪金，拿下個人生涯首面奧運金牌，也完成全球桌球9大賽事奪冠的「全滿貫」榮耀。比賽結束時，樊振東興奮地將球拍拋在腳邊，一旁的教練王皓衝出來抱著他慶祝之餘，也機警地把球拍撿起來放在球桌上，避免重蹈王楚欽球拍被踩斷事件重演。

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

巴奧郭婞淳衛冕金色三麥再請客

巴奧郭婞淳衛冕金色三麥再請客

韓媒：台灣擊敗中國！羽球金牌榮耀

韓媒：台灣擊敗中國！羽球金牌榮耀

馬琳打一半受傷退賽「跪地爆哭」！　西班牙羽協：爭取給她銅牌

馬琳打一半受傷退賽「跪地爆哭」！　西班牙羽協：爭取給她銅牌

關鍵字：

AI換臉林郁婷史書華道歉奧運

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面