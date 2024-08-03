被揍46秒後控對手「是男的」　義大利女將：想向阿爾及利亞拳手道歉

▲義大利選手卡里尼（右）賽後表示希望向阿爾及利亞選手克莉芙（左）道歉。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

義大利女拳擊手卡里尼（Angela Carini）8月1日與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）在女子拳擊66公斤級預賽中對戰短短46秒後棄賽，事後還公開質疑對手的性別。8月2日，這名25歲女將在接受義媒採訪時，透露自己希望為她「賽後的處理方式」向對方致歉，並就此結束風波。

回顧8月1日的事發經過，比賽一開始，卡里尼就在30秒內接連吃下克莉芙2記重拳，隨後鼻青臉腫、鼻子在滴血的卡里尼迅速喊停，找教練整理頭套，並在重回賽場十多秒後，突然宣布棄賽，而克莉芙則獲判技術擊倒對手，成功晉級8強賽。事後，克莉芙伸出右手走向卡里尼，卻被拒絕握手，而卡里尼也在離開擂台前跪地哭泣，並對克莉芙的性別提出質疑。

▲阿爾及利亞選手克莉芙的性別被外界質疑。（圖／路透）

克莉芙去年在女子世界錦標賽就因身上檢測出可決定雄性性徵的Y染色體，被判定「性別生化檢測異常」，而與獲得銅牌的「台灣女拳后」林郁婷一同遭國際拳擊總會（IBA）取消資格。不過，國際奧委會（IOC）卻認為IBA過度武斷，決定不比照辦理，允許2人參加奧運。

卡里尼2日告訴《體育報》，「這一切爭議讓我感到難過，我也要向我的對手道歉，因為如果IOC認為她可以參賽，那我就該尊重這項決定。」卡里尼表示，棄賽之舉是成熟的決定，但她對自己沒與克莉芙握手感到遺憾，「這不是我的本意。事實上，我該向她道歉，但我當下卻在氣自己這次的奧運之旅就這樣結束了，如果再遇到克莉芙，我會給她一個擁抱。」