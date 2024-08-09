金門監理站設交通安全3D立體彩繪景點超生動　成網紅打卡點

記者林名揚／金門報導

金門監理站新設兩個交通安全3D彩繪景點，您打卡了嗎？金門監理站為了提升為民服務品質，增加與民眾的互動性，新設兩個3D彩繪打卡景點，推廣禮讓行人觀念及宣導機車駕訓政策，藉以增進機關的親和力與活潑性。

▲金門監理站設交通安全3D立體彩繪成網紅打卡點。（圖／記者林名揚翻攝）

金門監理站分別於行政大樓一樓駕照考驗報名櫃台旁牆角與入口處公佈欄繪製交通安全宣導3D彩繪景點，設計理念以「機車安全」及交通安全月主題「人本交通-停讓文化」為主軸，由公路局吉祥物「幸福公鹿」進行安駕訓練，鼓勵民眾參加機車駕訓課程，培養駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣，提升防禦駕駛觀念；另由金門縣生態大使「水獺寶寶」舉手行走於行人穿越道穿越道路，宣導「車輛慢看停、行人安全行」，最後結合金門特色地標「金門大橋」，大家可以跟著水獺寶寶一起走進交通安全手冊裡，提倡交通安全的重要性。金門監理站大門入口意象，則由幸福公鹿發送交通安全御守給到來的訪客，守護大家出入平安。

金門監理站黃文宏站長表示，大家可以發揮創意，和可愛的水獺一起走過漂浮斑馬線，利用3D立體彩繪造成視覺落差會產生有趣畫面，提醒行車駕駛須減速慢行、禮讓行人。