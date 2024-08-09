　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

金門監理站設交通安全3D立體彩繪景點超生動　成網紅打卡點

記者林名揚／金門報導

金門監理站新設兩個交通安全3D彩繪景點，您打卡了嗎？金門監理站為了提升為民服務品質，增加與民眾的互動性，新設兩個3D彩繪打卡景點，推廣禮讓行人觀念及宣導機車駕訓政策，藉以增進機關的親和力與活潑性。

▲▼金門監理站設交通安全3D立體彩繪景點超生動 成網紅打卡點。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門監理站設交通安全3D立體彩繪成網紅打卡點。（圖／記者林名揚翻攝）

金門監理站分別於行政大樓一樓駕照考驗報名櫃台旁牆角與入口處公佈欄繪製交通安全宣導3D彩繪景點，設計理念以「機車安全」及交通安全月主題「人本交通-停讓文化」為主軸，由公路局吉祥物「幸福公鹿」進行安駕訓練，鼓勵民眾參加機車駕訓課程，培養駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣，提升防禦駕駛觀念；另由金門縣生態大使「水獺寶寶」舉手行走於行人穿越道穿越道路，宣導「車輛慢看停、行人安全行」，最後結合金門特色地標「金門大橋」，大家可以跟著水獺寶寶一起走進交通安全手冊裡，提倡交通安全的重要性。金門監理站大門入口意象，則由幸福公鹿發送交通安全御守給到來的訪客，守護大家出入平安。

金門監理站黃文宏站長表示，大家可以發揮創意，和可愛的水獺一起走過漂浮斑馬線，利用3D立體彩繪造成視覺落差會產生有趣畫面，提醒行車駕駛須減速慢行、禮讓行人。

▲▼金門監理站設交通安全3D立體彩繪景點超生動 成網紅打卡點。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門監理站設交通安全3D立體彩繪景點超生動 成網紅打卡點。（圖／記者林名揚翻攝）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／大量雷雨帶集結「大雷雨轟6地」　國家警報狂響
台積電7月營收飆2569億元「年月雙增」　創史上單月新高
曾嗆克莉芙是男人！　選手公開致歉：我搞錯了
「游一半斷氣」沒人發現！塞爾維亞好手漂屍湖中　直播全拍下
莊智淵皺眉碎唸高承睿　迷因圖瘋傳！對話內容曝
石智勇奧運三連霸失利　挺舉191公斤「啪」一聲：內收肌可能斷
快訊／雨區擴大「17縣市豪大雨特報」　大雷雨轟3地
陳詩媛姊姊曝光　預言妹妹跟王齊麟生雙胞胎
日本首度示警！南海海槽是什麼、災情多慘重？　3大QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣輔具及生活重建中心　為植物人建立生活希望

男外出購物找不到腳踏車回家　屏東內埔警2小時找到

餐廳業者黃秀緩、曾紹威捐贈超音波設備　讓雲林急救更有保障

金門監理站設交通安全3D立體彩繪景點超生動　成網紅打卡點

台鐵地下化平鎮段施工封閉2車道　工期679天惹民怨

服高血壓藥後外出買金紙路倒　里港警救援尾隨護送返家

台南24日起10區單向2車道　開放機車不強制二段式左轉

台東縣輔具暨生活重建中心　深入蘭嶼提供輔具服務

捍衛維護河川環境　基隆環保局籲：發現死魚立即通報

五堵捷運、開闢科技園區用地　謝國樑：以市地重劃方式取得

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

台東縣輔具及生活重建中心　為植物人建立生活希望

男外出購物找不到腳踏車回家　屏東內埔警2小時找到

餐廳業者黃秀緩、曾紹威捐贈超音波設備　讓雲林急救更有保障

金門監理站設交通安全3D立體彩繪景點超生動　成網紅打卡點

台鐵地下化平鎮段施工封閉2車道　工期679天惹民怨

服高血壓藥後外出買金紙路倒　里港警救援尾隨護送返家

台南24日起10區單向2車道　開放機車不強制二段式左轉

台東縣輔具暨生活重建中心　深入蘭嶼提供輔具服務

捍衛維護河川環境　基隆環保局籲：發現死魚立即通報

五堵捷運、開闢科技園區用地　謝國樑：以市地重劃方式取得

奧運1項目選手「一個比一個正」！他揉眼喊不得了：這才叫女神

快訊／大量雷雨帶集結「大雷雨轟6地」　國家警報狂響　

獨／鬼月另類命案！貨車撞2車...紅衣男送醫　牠「無外傷」亡

奧運銅牌才拿1周「掉漆又刮傷」　美滑板好手傻眼：去打仗嗎？

台東縣輔具及生活重建中心　為植物人建立生活希望

台積電7月營收飆2569億元「年月雙增」　創史上單月新高

男外出購物找不到腳踏車回家　屏東內埔警2小時找到

綠色AI算力聯盟今成立　藍委籲：政府應成為創新技術後盾

餐廳業者黃秀緩、曾紹威捐贈超音波設備　讓雲林急救更有保障

台積電漲38元收934　台股大漲598點來到21469點

地方熱門新聞

魚池鄉103歲人瑞黃明枝獲選模範父親

陳亭妃召開台南安南區、北區治水總檢討座談會

埔榮推銀髮族專屬優格果凍、優格蛋沙拉土司食譜

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》最後兩週晚上加場

安平運河觀光船業者發現幼童落水奮勇救人送醫

避免消費糾紛確保權益三思而後行

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

弱勢孩子學習不中斷　企業家鍾文智捐助暑輔班

高雄屁孩爬進冷藏櫃！好市多回應了

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

台南24日起10區單向2車道開放機車不強制二段式左轉

陳怡珍為公立專設幼兒園職員請命

中嘉寬頻×魔術醫師防假消息抗骨鬆

金馬影后陳淑芳偕兩企業　捐贈桃園市輔具

更多熱門

相關新聞

設非軍事區、建金廈大橋！金門破百人連署

設非軍事區、建金廈大橋！金門破百人連署

金門縣議會跨黨派問政聯盟、金門縣議會無黨籍聯盟政團5日提出金廈大橋、非軍事區相關議題，邀集金門縣代表、村里長向兩岸發聲喊話記者會，共連署破百人金門民意代表並將遞交給行政院、立法院院長韓國瑜及金門縣政府連署書，希望聽到金門鄉親訴求及聲音，具體實現金門鄉親的願望並給金門一個機會。

羅嘉翎將暫停參賽　養傷後重新出發

羅嘉翎將暫停參賽　養傷後重新出發

張志豪「說話算」　平野打100分

張志豪「說話算」　平野打100分

首局首打席首球開轟　張志豪想拚

首局首打席首球開轟　張志豪想拚

獨／幫友私查「未來女婿媳婦」有無案底　偵查佐吃官司

獨／幫友私查「未來女婿媳婦」有無案底　偵查佐吃官司

關鍵字：

金門金門新聞影音

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚

台南雷雨多地區積淹水　市長臉書被「放假」洗版

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面