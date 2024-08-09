相驗結果曝光！27歲客運司機上班遭違規車撞飛　「頭骨碎裂」慘死

記者陳以昇、戴若涵、戴上容／新北報導

新北市泰山區新北大道五段與民生路口，7日上午9時38分發生一起嚴重車禍！一名27歲陳姓客運司機騎機車上班途中，遭違規左轉的轎車撞飛，人噴飛約20公尺遠，翻滾5圈後才停下，經緊急送醫搶救宣告不治。陳母得知死訊後悲痛趕赴醫院認屍，遺體相驗結果出爐，陳男受有頭骨碎裂暨腦出血等傷勢。

警方初步調查，事發當時陳男騎乘機車沿泰山區新北大道五段外側車道往三重方向行駛，與違規左轉的69歲周姓女駕駛發生碰撞。警消獲報後將人送往亞東醫院搶救，但陳男仍因傷勢過重，於7日下午2時51分宣告不治。

▲27歲客運司機上班途中遭違規車輛撞死。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

透過附近監視器畫面可發現，由於撞擊力道猛烈，陳男遭撞上後，整個人騰空飛起再重重摔落地面，人噴飛約20公尺遠、翻滾5圈後才停下，倒臥人行道上失去生命跡象；而周女則是在車內待了近2分鐘後才下車，但她下車第一件事是察看車頭狀況，接著再走到副駕駛座上拿出手機打電話，並未關心陳男狀況。

警方指出，雙方駕駛均無酒精反應，經查，該路口設有禁止左轉標誌，初判肇因為周女違規左轉民生路釀禍，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。而陳母接獲警方通知，趕往醫院見兒子最後一面時痛哭失聲，難以接受突如其來的噩耗。

新北地檢署檢察官8日針對陳男遺體進行相驗，結果為「頭骨碎裂暨腦出血」，相驗時陳男的母親、姊姊、哥哥等人均現身醫院，對死因無異議，陳男遺體後續發還家屬處理相關後事。

肇事周姓女駕駛相驗時現身，向陳母、姊姊、哥哥等家屬鞠躬道歉，她稱自己是因為年紀大了，來不及反應，才會做出那些舉動。聽到周女的道歉，陳男家屬因過度悲痛並未做出回應。