永和午後巨雷！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　頂樓視角曝光

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市永和區今(9日)午後下起雷陣雨，一波大雨來得又快又急，還伴隨劇烈閃電，民生路一處16樓高的大樓疑似遭雷擊，導致頂樓牆角剝落，落下的水泥塊當場砸傷下方麵攤員工，幸經送醫後暫無生命危險。

▲新北永和午後傳出巨雷，一處大樓受到影響，頂樓牆角水泥塊脫落砸傷下方民眾。（圖／記者陸運陞攝）

麵攤老闆說，當下突如其來一聲驚雷巨響，接著一大塊水泥塊就掉落，但由於水泥塊掉落後碎裂成數小塊，也搞不太清楚到底是哪一塊打到人。而受傷的員工年約52歲，遭砸中後一度自行返家休息，但後由於身體不適，請求119送醫，雖無明顯外傷，但醫院仍積極進行治療，目前暫無生命危險。

▲牆角還有一塊水泥塊搖搖欲墜，警衛緊急上頂樓將其移除，以免落下砸傷人。（圖／記者陸運陞攝）

▲該棟大樓有16層樓高，頂樓樓牆直接被雷擊削掉一角。（圖／記者陸運陞攝）

受到午後雷雨影響，永和地區出現強降雨，國光路46至61號之間出現積水情況，警方獲報後也立即到場管制，並啟動抽水機抽除積水；而鄰近大樓水泥塊為何剝落、是否與雷擊有關，尚待進一步釐清。

▼麵攤老闆表示，水泥塊落下後碎裂成數小塊。（圖／記者陸運陞攝）