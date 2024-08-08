一早巨聲炸醒！「李洋回林口家」畫面曝光　鄰居：真的愛死

網搜小組／劉維榛報導

「麟洋配」昨（7日）光榮歸國，而李洋笑稱，從機場到林口家裡社區，都有熱情球迷、鄰居迎接祝賀，讓他受寵若驚。而一名網友也住在同社區，一早突然被鞭炮巨聲炸醒，原來是李洋回家了，大大小小住戶拿著海報與國旗熱情迎接，讓原PO大讚「真的再次被台灣人的熱情嚇到，我真的愛死！」

網友「celine._.0909」在Threads笑稱，昨天一大早還在睡夢中，就被轟天巨響給炸醒，甚至一度以為大陸打過來了，原來是李洋回家了。

影片可見，社區大人小孩早在一樓熱情等候，有人還拿著國旗揮舞歡迎，李洋下車後，大家紛紛拿著手機狂拍本尊，四周也狂傳鞭炮慶祝聲響，現場非常熱鬧。

原PO感動直呼，真的再次被台灣人的熱情嚇到，「我真的愛死」，文末還自嘲「我之後每天在我家門前打羽球！」

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▲社區住戶熱情歡呼，讓李洋受寵若驚。（圖／celine._.0909提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



底下引來千名網友讚爆，「這轟天雷沒有要放過任何一個在睡眠中的人欸，真的會以為是中國打過來，可以當李洋的鄰居好酷」、「台灣人的熱情」、「好可愛，可以跟李洋握到手的人都超興奮的」、「這樣就對了台灣金牌」。

對於球迷熱情迎接，李洋也在臉書回應，結束這趟充滿驚奇又不可思議的巴黎奧運之旅，從在飛機上到機場到回到家中的社區，都受到大家熱情的歡迎，再次感謝大家，將這份至高的榮耀帶回家鄉與大家分享，奧運尚未結束，希望大家能繼續給予還在巴黎打拼的選手們更多的支持與關注，一起為他們加油。

而今日李洋也曬出與女友出國合照，「大家相信我沒出國旅遊過嗎！第一次出國沒帶球拍而是帶女朋友，開啟勿擾模式，給自己一個假期，也感謝女友這麼多年總在身後默默的支持。」

文章由celine._.0909授權提供！