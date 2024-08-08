女藥頭約毒鴛鴦通宵開趴沒過癮　賓士掛假牌開去續攤下場慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區一名女子，遭人檢舉持有大量毒品，警方獲報前往查緝，除了逮捕販毒的女藥頭及一對毒鴛鴦，並查獲毒品安非他命、梅片、咖啡包及不明液體，另外還發現女藥頭所駕駛的賓士車，竟然懸掛變造過的普重機車牌，車上另有2面假汽車車牌，警方依法查扣，並將女藥頭等3人帶回偵辦。

▲賴女開假車牌賓士載張男、陳女，遭警方鎖定攔查。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的34歲賴姓女子，上週六（3日）與46歲張男、41歲陳女徹夜開毒趴後，早上6時許，開車到新北林口地區找另名友人，未料早已被警方鎖定，警方尾隨一段路，在不影響其他民眾安全，將車擋在前方把賴女攔下，在車上查獲毒品安非他命6公克、梅片20片、咖啡包3包、不明液體4瓶、電子磅秤1台、吸食器1組、空氣槍1枝等。

▲依序張男、賴女、陳女互推毒品來源，全遭警方移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

賴女到案後，供稱賓士車向朋友所借，並不知道懸掛偽造車牌，對另一面假汽車車牌也無法解釋，而所查獲的毒品、吸食器及空氣槍，賴女與毒鴛鴦張男、陳女則互相推脫卸責，都表示並非自己所有，警方採集3人檢體，再進一步釐清是否吸毒，詢後，警方依涉嫌共同持有毒品、毒駕、偽造文書等做，將3人移送新北地檢署偵辦。

▲警方查扣2面假車牌、安非他命、梅片、毒咖啡等毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）