王齊麟二伯曾任成大文學院長！吟詩影片網瘋傳　還作詩賀麟洋摘金

▲王齊麟二伯王偉勇。（圖／記者簡名杉攝）



生活中心／台北報導

台灣羽球男子雙打「麟洋配」為中華隊拿下本屆奧運第1面金牌，王齊麟二伯王偉勇在比賽過程前往巴黎為姪兒加油，被發現王偉勇原來是成功大學文學院前院長。而他在目睹麟洋配奪金後，還感動寫下〈親臨巴黎奥運現場見證麟洋成功衞冕羽球男雙金牌〉一詩，見證兩人衛冕成功的光榮時刻。

成大表示，王齊麟二伯、成大名譽教授王偉勇曾任成大文學院院長，研究專長為詞選、蘇辛詞、詞學批評、應用文、詩詞吟唱；他以台語吟唱唐詩《將進酒》是不少成大人津津樂道的課堂回憶，這幾天相關影片也在網路上瘋傳。

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王偉勇目前客座英國威爾斯大學蘭彼得校區，得知姪子將再度參加奧運，王偉勇在7月20日寫下〈歡送麟洋赴巴黎奥運衞冕羽球男雙金牌〉一詩，傳達對此行的勉勵與期待，更親自前往現場為王齊麟加油。

成大指出，王偉勇8月5日搭乘歐洲之星由法國返回英國途中，感動寫下〈親臨巴黎奥運現場見證麟洋成功衞冕羽球男雙金牌〉一詩，生動描繪現場賽況及球迷熱情應援氛圍，見證麟洋成功衛冕的光榮時刻。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）



王偉勇2首詩作原文如下：



〈歡送麟洋赴巴黎奥運衞冕羽球男雙金牌〉

～王偉勇 113 年（2024）7 月 20 日

雄姿煥彩志鷹揚

衛冕今朝再啟航

翹盼巴黎新紀錄

虔祈奥運續爭光

尋思遠近球斟酌

揮拍剛柔技擅長

海角同心齊着力

花都造極看麟洋



〈親臨巴黎奥運現場見證麟洋成功衞冕羽球男雙金牌〉

~王偉勇 113 年（2024）8 月 5 日

花都造極看麟洋，拚搏同心作一場

移位凝神人篤定，擊球揮拍道難量

聲驚四座天雷響，力奮雙男氣勢揚

哨遏輸贏成定局，金牌衛冕耀家邦