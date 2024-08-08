妻買21萬名牌包當投資　逼夫退限量模型嗆：大家都這樣

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫抱怨，妻子花費21萬元買名牌包，卻要求他把好不容易搶到的限量模型退掉，理由是買包是投資、玩模型浪費錢，還說現在夫妻都這樣，讓他不信就上網問問大家。文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都無法認同女方的觀念，「包包要增值，要符合牌子、款型、顏色」、「互相尊重吧」、「我有跟老婆講不干涉個人興趣，只要不要太誇張影響到（家庭）就好」。

▲人夫不滿妻子買名牌包，卻不讓他收藏模型。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

該名人夫在爆料公社網站匿名公社發文抱怨，妻子花費21萬元買名牌包，卻要求他把好不容易搶到的限量模型拿去退，還說買包是投資，玩模型浪費時間和金錢，家中由妻子管錢，他每天只有200元可以用，理由是妻子覺得男人有錢就作怪，「她說現在夫妻都這樣，不信要我上來問大家，所以這是真的嗎？」

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文章公開之後引發網友熱議，大多數人都覺得，若此事為真，原PO的妻子確實太誇張了，「包包要增值，要符合牌子、款型、顏色，其他都是買來自我愉悅的」、「互相尊重吧」、「並沒有，建議離婚」。還有過來人分享自己的處理方式，他的家中至少有300款模型，現在每個月還是會買，但他有把家顧好，所以妻子都沒意見，「我有跟老婆講不干涉個人興趣，只要不要太誇張影響到（家庭）就好」。

也有部分網友認為，原PO和妻子就是價值觀不同，各有各的堅持和愛好，建議先好好溝通。心理師余佳容曾在臉書發文表示，溝通不良或雙方關係長期不對等，就會造成壓力，若婚姻中出現觀念落差且溝通困難、單一方有出現想離婚的想法、出現僵持關係且不知如何處理、對另一半有長期情緒不滿、時常爭吵、出現信任危機，可以嘗試婚姻諮商，透過諮商溝通、了解盲點、化解誤會，找出一條彼此都想走的路。