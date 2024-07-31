鄰居哥哥要她幫「探討13~16歲女性生育能力」　網驚呼：快報警

▲小女網友不懂鄰居哥哥為何要她協助完成「女性生育能力」報告。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近日有位未成年的女網友透露，鄰居讀大學的哥哥問她能不能協助完成報告，其主題是「探討13-16歲女性是否具有生育能力」，網友看了報告內容後，都驚呼「報警！」

該名網友今（31）日在臉書社團「匿名公社」發文，表示鄰居讀大學的哥哥問她能不能協助完成報告，其主題是「探討13-16歲女性是否具有生育能力」，並問「傳這個給我是什麼意思啊」，且對方還告訴她不可以給媽媽看。

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她也附上報告內容，包括13-16歲女性的「初經與生育能力」、「心理成熟度」、「社會和法律方面」，其結論則為「雖然13-16歲女性在生理上具備生育能力，但由於心理未成熟、社會接受度低及法律限制等因素，她們不宜在此年齡段懷孕和生育。」

貼文一出，便引起熱議，網友看了報告內容後，都驚呼「報警！」「戀童癖死變態，請告知你的家長，讓家長去處理他」、「問他怎麼幫，截圖」、「什麼13-16歲是否具有生育能力，叫他去婦產科問醫生。問你們這種小妹妹是怎樣？」「真的就直接報警，假的應該是陳明軒反串」

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