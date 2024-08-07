　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

記者黃翊婷／綜合報導

一名在飲料店工作的女網友聲稱，日前有一名女子透過App點餐自取，飲料做好之後，她喊了一句「小姐，妳（的）飲料好了喔」，沒想到對方突然生氣，還一直跳針說自己有名有姓、只有酒店小姐才叫小姐，甚至因此投訴她，讓她超級傻眼。

手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／ETtoday資料照）原圖編號2564104

▲原PO稱呼女顧客為小姐，對方卻因此氣到投訴她。（示意圖／ETtoday資料照，非事發店家。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」發文表示，她因為叫顧客小姐被投訴了，5日晚上9點多一名女子透過App點餐並提早來店裡等待，當時飲料還沒做好，女子就走到門口講電話，等到同事把做好的飲料拿過來時，她喊了一句「小姐，妳（的）飲料好了喔」，沒想到對方突然就生氣了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子氣憤質問，「什麼小姐？妳叫誰小姐？我看起來像做酒店的嗎？」原PO嚇了一跳，趕忙解釋自己不是這個意思，但對方還是一直跳針，強調只有酒店小姐才叫小姐、說她貶低顧客，「然後我問她，我該怎麼稱呼她，她說她有名有姓」，並要求店員應該要使用「姓氏加上女士」來稱呼女顧客。

原PO無奈表示，後來女子拿了飲料離開，原本以為事情就這樣結束了，結果隔天一早上班店長告知她被投訴了，雖然店長沒有打算懲處，但還是讓她感到很傻眼，「現在是連小姐都不能叫了嗎？我買東西人家也叫我小姐啊？」

文章公開之後掀起網友熱烈討論，大家紛紛留言表示，如果這件事情是真的，那確實挺扯的；曾從事餐飲業的網友也表明遇過類似狀況，「叫『姐』也會被客訴喔！不用懷疑」、「以後都叫美女」、「以前做餐飲時遇過類似情況，真的無奈」、「我遇過一名阿伯，年紀比我大應該有30歲，我說『大哥，您的餐點好了哦』，他就抓狂了，最後他說只能叫他『先生』」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
全紅嬋教練「包包塞烏龜」！幫揹上車畫面曝
沒幫「師父」莊智淵奪奧運獎牌　高承睿自責哽咽
LIVE／麟洋配、戴資穎、周天成回台了！　今早抵桃機
快訊／賀錦麗與副手華茲首同場登台！　正式宣布搭檔競選
瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝
小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人
快訊／「抗癌女拳王」陳念琴1比4不敵宿敵楊柳　巴黎奧運奪銅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

唐嘉鴻單槓並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」背後原因曝光

生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

台中婚宴會館「老闆跑路」倒閉　勞工局出手：若違規將開罰

美女主管下車塞500小費！男部屬竟要討回扣　司機遭檢舉超無奈

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

貨櫃車駕駛下車解放　後車高速衝路肩撞上

理髮廳「冒煙」熱心人幫報案　出動4消防車...驚見肉烤一半

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

唐嘉鴻單槓並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」背後原因曝光

生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

台中婚宴會館「老闆跑路」倒閉　勞工局出手：若違規將開罰

美女主管下車塞500小費！男部屬竟要討回扣　司機遭檢舉超無奈

詩亞決裂成語蕎！「上夜店白目行徑連發」扯出柯震東　眾人臉垮爆絕交

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

半夜「睡覺時間」登場打奧運　陳念琴賽後高喊史上最晚的比賽

LIVE／麟洋配、戴資穎、周天成回台了！　今早抵桃機

獨家／李妍瑾為這件事　又與前夫任德榮在一起　原因就為兩個字

婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離

CASETiFY首間街邊店進駐台中勤美！開幕獨賣Skater JOHN禮盒、限時6天優惠

賀錦麗與副手華茲首同場登台！　正式宣布搭檔競選美國正副總統

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

網紅「脫內褲」自拍：點閱百萬就倒立！　馬上達標洩照秒怒

生活熱門新聞

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

營養師：生活中4種水千萬別喝

首例！花20年育種「寶島甘露梨」被偷種　劉申權打贏官司獲賠90萬

可能有颱風！　預估路徑曝

美女主管塞500元小費！男下屬想討回扣車資

「立秋」5生肖運勢轉好！

並列銅牌會旗卻放中國下方　原因曝光

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲！

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

台南大暴雨「雷聲轟轟轟轟」　道路實況曝光！

更多熱門

相關新聞

屏東「大腸包小腸」賣110元！他吃到流淚

屏東「大腸包小腸」賣110元！他吃到流淚

物價漲不停，根據主計總處統計，今年6月食物類上漲4.16％最高，讓民眾大喊吃不消。1名網友透露，自己最近在屏東車城福安宮附近買了1組大腸包小腸，配料只多加了洋蔥，雖然當下沒有詢問價格，但他心想一般行情大約落在50、60元，不料竟要價110元，讓他相當錯愕，「害我吃了滴了兩滴眼淚」。

陌生人上門稱「要還妳爸錢」怕爆！真相噴淚

陌生人上門稱「要還妳爸錢」怕爆！真相噴淚

鄰居哥哥要她幫「探討13~16歲女性生育」　網驚：報警

鄰居哥哥要她幫「探討13~16歲女性生育」　網驚：報警

同學月入20萬！打工妹悲歎：沒錢為何要生我

同學月入20萬！打工妹悲歎：沒錢為何要生我

颱風天「全家等吃飯」　她煮完卻被嫌

颱風天「全家等吃飯」　她煮完卻被嫌

關鍵字：

匿名公社爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

莊智淵不敵張本智和　中華男團無緣4強

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　一查旗下3間店全倒

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

奧運跆拳道希望　羅嘉翎明過磅定生死

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

更多

最夯影音

更多

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面