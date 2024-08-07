飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

記者黃翊婷／綜合報導

一名在飲料店工作的女網友聲稱，日前有一名女子透過App點餐自取，飲料做好之後，她喊了一句「小姐，妳（的）飲料好了喔」，沒想到對方突然生氣，還一直跳針說自己有名有姓、只有酒店小姐才叫小姐，甚至因此投訴她，讓她超級傻眼。

▲原PO稱呼女顧客為小姐，對方卻因此氣到投訴她。（示意圖／ETtoday資料照，非事發店家。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」發文表示，她因為叫顧客小姐被投訴了，5日晚上9點多一名女子透過App點餐並提早來店裡等待，當時飲料還沒做好，女子就走到門口講電話，等到同事把做好的飲料拿過來時，她喊了一句「小姐，妳（的）飲料好了喔」，沒想到對方突然就生氣了。

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女子氣憤質問，「什麼小姐？妳叫誰小姐？我看起來像做酒店的嗎？」原PO嚇了一跳，趕忙解釋自己不是這個意思，但對方還是一直跳針，強調只有酒店小姐才叫小姐、說她貶低顧客，「然後我問她，我該怎麼稱呼她，她說她有名有姓」，並要求店員應該要使用「姓氏加上女士」來稱呼女顧客。

原PO無奈表示，後來女子拿了飲料離開，原本以為事情就這樣結束了，結果隔天一早上班店長告知她被投訴了，雖然店長沒有打算懲處，但還是讓她感到很傻眼，「現在是連小姐都不能叫了嗎？我買東西人家也叫我小姐啊？」

文章公開之後掀起網友熱烈討論，大家紛紛留言表示，如果這件事情是真的，那確實挺扯的；曾從事餐飲業的網友也表明遇過類似狀況，「叫『姐』也會被客訴喔！不用懷疑」、「以後都叫美女」、「以前做餐飲時遇過類似情況，真的無奈」、「我遇過一名阿伯，年紀比我大應該有30歲，我說『大哥，您的餐點好了哦』，他就抓狂了，最後他說只能叫他『先生』」。