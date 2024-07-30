打工妹淚訴「父母沒錢為何要生我」！網酸：情勒的人藉口特多

▲原PO認為，窮就是原罪。（圖／免費圖庫PIXABAY）

文／CTWANT

父母的辛勞，有時子女可能無法體會。一位網友近日嘆，她說要去打工媽媽卻一直哭，哭完零用錢還是給很少，而家裡很窮，她每天要9點回家，「我的壓力真的很大，沒有錢為什麼要生我？」網友看了卻酸，「親情勒索的人藉口理由特別多。」

原PO在臉書社團《匿名公社》發文，「父親節快到了，今年給他最大的禮物，就是沒有禮物，那點零用錢讓我只有被笑的份，說要去打工媽媽就開始哭，哭完零用錢還是一樣少，希望大家都能堅強起來，不要被傳統觀束縛。」

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原PO說，「窮就是原罪，同學還沒畢業有些月入都二十萬了，我卻要九點回家，煙也不敢帶回家，媽媽還會翻我的機車座位箱，動不動就哭，根本沒辦法賺錢，我的壓力真的很大，沒有錢為什麼要生我？人又矮，長得也不好看，記憶力也不好，既然被你們生成這樣，不孝順也不要怪我！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「趕快長大，去工作賺錢改善家裡的生活。加油」、「長大了有更多選擇就強壯自己吧」、「20萬是做啥」、「照你邏輯來看，沒有錢是你的錯阿」、「把書念完再去工作不會」、「親情勒索的人藉口理由特別多」。

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