　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陌生人上門稱「要還妳爸錢」她怕爆！真相噴淚：世上有好人

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

本來以為是詐騙，真相令人動容！有女網友在「匿名公社」表示，爸媽原本在賣吃的，半年前因爸爸生病收攤，目前人在住院。結果近日突然有陌生人跑來家裡，稱之前有欠錢，「原本怎麼聽都像是詐騙，家裡還有小孩也不敢讓他進來。」等媽媽回家後，她才知道都是真的，不禁感動「世界上還是有好人的。」

這位女網友在「匿名公社」表示，娘家爸爸生病，她暑假帶著孩子回家暫住，陪伴媽媽順便幫忙照顧爸爸。但最近突然一個陌生人跑到她們家，說之前欠爸爸錢，她不敢隨便收，只能趕快打電話叫媽媽回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在等待時，對方表示，以前有跟原PO爸媽倆說好，小孩到店裡吃飯不用先付錢，他會一次月結。在原PO爸媽突然關店後，對方想結帳卻找不到人，附近也沒人知道夫妻倆去向，「找了半年才找到我們的住家。」

原本她怎麼聽都覺得像是詐騙，不敢讓對方進屋，「等我媽一回來，才知道原來都是真的。」更感人的是，因為爸爸住院，以前記的帳早就丟了，並不知道實際金額，「對方硬塞5000要我媽收下，我媽意思意思拿3000塊就當結帳了。」

這令原PO很感動，「原來世界上還是有好人的，雖然是極少數，但又覺得人生還是有希望的。」貼文一出，眾人也紛紛動容，「有心的人，會一直記在心上」、「好有心，還找這麼久」、「還是有好人的。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
罔腰遭爆揍　鳳梨老婆首發聲
上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲：妳真的很棒
標示不合格！台中2家超夯4.8顆星手搖飲　同時挨罰
快訊／im.B吸金90億坑殺數千人　首腦曾耀鋒一審判16年6
0裝備奪銀爆紅！射手大叔「殺手級」背景曝光
離譜！夏令營女高中生溺斃　出人命才知忘了保險
戴資穎最後一舞「收視率出爐」！　全台121萬人觀看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「好好照顧自己」飯店員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

凱米8艘船擱淺「一半已抽除殘油」　8／10全面抽完

山區大雨！雪見遊憩區幹道苗61線路基掏空　緊急封閉搶修中

地震颱風「嚇跑7艘郵輪」　花蓮港國際客恐跌破萬人

8月12星座工作、人際運勢解析！牡羊注意粗心犯錯、處女積極有機會實現心願

記得儲水！新北及桃園8區8／12上午8時起停水　最久23小時

標示不合格！台中2家超夯4.8顆星手搖飲店　同時挨罰

打爆中國！外國人喊「Let's Go！麟洋」　現場畫面嗨爆4.2萬人

陌生人上門稱「要還妳爸錢」她怕爆！真相噴淚：世上有好人

警察待遇很高？他列「7大犧牲」：麥當勞加班還比較賺

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

「好好照顧自己」飯店員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

凱米8艘船擱淺「一半已抽除殘油」　8／10全面抽完

山區大雨！雪見遊憩區幹道苗61線路基掏空　緊急封閉搶修中

地震颱風「嚇跑7艘郵輪」　花蓮港國際客恐跌破萬人

8月12星座工作、人際運勢解析！牡羊注意粗心犯錯、處女積極有機會實現心願

記得儲水！新北及桃園8區8／12上午8時起停水　最久23小時

標示不合格！台中2家超夯4.8顆星手搖飲店　同時挨罰

打爆中國！外國人喊「Let's Go！麟洋」　現場畫面嗨爆4.2萬人

陌生人上門稱「要還妳爸錢」她怕爆！真相噴淚：世上有好人

警察待遇很高？他列「7大犧牲」：麥當勞加班還比較賺

中信特攻外援戰力持續補強　美國籍中鋒「浩勝」加盟

屏東高樹大橋「砂石車、機車擦撞」！　騎士剛右轉上橋當場死亡

「好好照顧自己」飯店員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

凱米8艘船擱淺「一半已抽除殘油」　8／10全面抽完

山區大雨！雪見遊憩區幹道苗61線路基掏空　緊急封閉搶修中

地震颱風「嚇跑7艘郵輪」　花蓮港國際客恐跌破萬人

大巨蛋辦國慶晚會羅生門！劉世芳稱沒提建議　蔣萬安淡回「謝謝」

完成穿越夢！韓國必訪5大浪漫宮殿　還有附近好評韓服店懶人包

台南推廣弱勢家庭脫貧教育　黃偉哲推兒童財務知能夏令營共學理財

卓揆曝2030重啟核電？　綠委指媒體斷章取義：以再生能源為優先

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼

更多熱門

相關新聞

阿北遭詐130萬不甘心　找駭客追討又被騙

阿北遭詐130萬不甘心　找駭客追討又被騙

高雄72歲鍾姓老翁因誤信詐騙投資廣告，被騙走新台幣130萬元，不甘心之餘，在網路上看見有駭客標榜能取回被害款項後，便依照指示去銀行開通海外匯款功能，準備支付手續費，沒想到二度落入詐騙陷阱。銀行行員察覺有詐通報警方，順利阻止老翁再度受騙。

千萬代言JPEX平台　陳零九只收500萬還虧700萬

千萬代言JPEX平台　陳零九只收500萬還虧700萬

75歲阿公退休打零工　誤入詐團陷阱淪車手

75歲阿公退休打零工　誤入詐團陷阱淪車手

即／JPEX吸金163億　陳零九不起訴

即／JPEX吸金163億　陳零九不起訴

騙扁小子黃琪騙孫鵬狄鶯夫婦　二審判刑

騙扁小子黃琪騙孫鵬狄鶯夫婦　二審判刑

關鍵字：

還錢詐騙客人收攤爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面