陌生人上門稱「要還妳爸錢」她怕爆！真相噴淚：世上有好人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

本來以為是詐騙，真相令人動容！有女網友在「匿名公社」表示，爸媽原本在賣吃的，半年前因爸爸生病收攤，目前人在住院。結果近日突然有陌生人跑來家裡，稱之前有欠錢，「原本怎麼聽都像是詐騙，家裡還有小孩也不敢讓他進來。」等媽媽回家後，她才知道都是真的，不禁感動「世界上還是有好人的。」

這位女網友在「匿名公社」表示，娘家爸爸生病，她暑假帶著孩子回家暫住，陪伴媽媽順便幫忙照顧爸爸。但最近突然一個陌生人跑到她們家，說之前欠爸爸錢，她不敢隨便收，只能趕快打電話叫媽媽回家。

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在等待時，對方表示，以前有跟原PO爸媽倆說好，小孩到店裡吃飯不用先付錢，他會一次月結。在原PO爸媽突然關店後，對方想結帳卻找不到人，附近也沒人知道夫妻倆去向，「找了半年才找到我們的住家。」

原本她怎麼聽都覺得像是詐騙，不敢讓對方進屋，「等我媽一回來，才知道原來都是真的。」更感人的是，因為爸爸住院，以前記的帳早就丟了，並不知道實際金額，「對方硬塞5000要我媽收下，我媽意思意思拿3000塊就當結帳了。」

這令原PO很感動，「原來世界上還是有好人的，雖然是極少數，但又覺得人生還是有希望的。」貼文一出，眾人也紛紛動容，「有心的人，會一直記在心上」、「好有心，還找這麼久」、「還是有好人的。」