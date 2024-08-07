新北裝置藝術地標「守望鶯歌」　榮獲美國繆思設計銀獎肯定

▲新北市經發局長何怡明（右2）、仲偉廣告企業有限公司陳凱森藝術家（左2）在市政會議獻獎。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北裝置藝術創佳績！鶯歌地標「守望鶯歌」榮獲2024年美國繆斯設計大獎（MUSE Design Awards）「景觀設計類-雕塑設計銀獎」殊榮。今（7日）由經發局長何怡明、仲偉廣告企業有限公司陳凱森藝術家在市政會議獻獎，將此份榮耀獻給市府團隊與全體市民。

經發局長何怡明表示，近年經發局以「軟硬兼施」共同規劃，積極投入鶯歌地區的產業文化發展，硬體面包括打造大型裝置藝術「守望鶯歌」、鶯歌陶瓷工藝園區藝術牆及鶯歌美食廣場改造等；軟體面則補助商圈辦理特色活動及輔導業者特色商品研發，其中「守望鶯歌」是新北市政府積極推動城市新美學的其中一環，將在地歷史文化結合藝術家的公共藝術設計，打造成為符合鶯歌意象並兼具流行元素的大型裝置藝術，形塑在地化特色、凝聚地方價值，促進產業的藝術普及化，讓「守望鶯歌」守護鶯歌的新地標，成為文化新意象和未來新希望。

▲「守望鶯歌」是新北市政府積極推動城市新美學的其中一環，將在地歷史文化結合藝術家的公共藝術設計，打造成為符合鶯歌意象並兼具流行元素的大型裝置藝術。（圖／陳凱森藝術家提供）

藝術家陳凱森表示，「守望鶯歌」創作靈感取材自鶯歌石的傳說，以三角形為元素創作多變樣貌，再融合轉換成鶯歌石的巨岩造型，最後組構出栩栩如生且雄偉聳立的神鳥，不只在鶯歌最重要的路口溫暖守望，也歡迎著從四面八方來到這座城市的旅人。「守望鶯歌」的製作以與地球共好為理念，主要材料均使用永續環保再利用的不鏽鋼及鋁板材質，所需的光與電皆採用太陽能自發電源，底座更使用鶯歌在地磁磚打造，同時兼具美觀及融合在地陶瓷產業。

經發局補充，本次與陳凱森藝術家合作榮獲美國2024年繆斯設計大奬（MUSE Design Awards）景觀設計類的雕塑設計銀獎殊榮，除了感謝評審委員給予的肯定，更要感謝國內優質藝術家在新北的創作與貢獻；經發局也會持續搭配軟體活動辦理，吸引更多國人甚至是世界各地的遊客共同欣賞「守望鶯歌」，將鶯歌想傳遞的理念及呈現的意象發揚光大。

▲「守望鶯歌」的製作使用永續環保的材質，所需的光與電皆採用太陽能自發電源，底座更使用鶯歌在地磁磚打造，同時兼具美觀及融合在地陶瓷產業。（圖／陳凱森藝術家提供）