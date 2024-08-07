2024金山甘藷季！龍來金山焢窯趣　窯數有限8／8開放報名

▲龍來金山焢窯趣，農田挖金山甘藷體驗。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

位處北海岸的金山盛產甘藷，因鄰近海岸多風並緊鄰大屯火山系，肥沃的火山地質黑壤土加上排水性佳。甘藷鬆軟Q甜冠全臺，金山農友出產的臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷都是甘藷中的極品，適逢8月份為本區甘藷產季，金山區公所推廣金山甘藷精心安排一系列精彩活動，夜間星光焢窯還特別邀請到「Andes Show安地斯文藝團」於星光窯焢窯區旁進行LED扯鈴表演、舞台演出由知名歌手進行壓軸演唱。

新北市副市長劉和然表示，2024金山甘藷季一系列甘藷推廣活動，在7日的記者會揭開序幕，由人氣瑜珈營養師─嚴美瑜Maggie老師帶領大家示範「美味甘藷布丁」、「營養甘藷煎餅」、「沁涼甘藷西米露」、「創意料理甘藷飯糰」等4道營養好吃的甘藷夏日料理，喜歡嚐鮮的朋友們可在家輕鬆料理。

本年度的「龍來金山焢窯趣」千人焢窯主活動，將在8月24日於新北市金山區玉爐路與陽金公路交接口之農田展開，8日中午12點整起於金山區公所網站及臉書專頁受理網路報名，焢窯活動分為午後窯及星光窯2場次進行，窯數有限，每窯1,500元，邀請好朋友們上網搶名額。而除了焢窯體驗，主活動開場表演將邀請療癒女神蔡茗淇蒞臨演唱，且現場還有免費甘藷DIY體驗及農夫市集，闖關成功還有機會抽到總價值10萬元的好禮，焢窯體驗樂趣就等你來報名！

農業局代理局長諶錫輝表示，金山甘藷產季主場活動將於8月24日展開，與金山北海夜金閃閃系列活動結合，邀請民眾一起來金山焢甘藷、逛老街，參加北海潮與火觀賞火舞及星光電影院，享受金山夏日在地特色。

金山區長劉昌松表示，8月份進入金山甘藷盛產季節，為了讓無法前往金山的民眾也能品嘗到正宗金山甘藷，公所也邀請金山農友於9月7日至9月8日、9月19日至9月20日分別在臺北希望廣場及板橋農會舉辦展售會販售，讓民眾搭捷運就可以方便購得鬆軟Q甜的金山甘藷。2024金山甘藷季系列活動詳情，請至「新北市金山區公所」網站及「新北市金山區公所」臉書粉專查詢。