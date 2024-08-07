新北電競ESPORTS PARTY盛夏派對　8／10全民作伙來FUN電

▲新北電競ESPORTS PARTY盛夏派對。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024新北電競BUFF狂潮，邀你這夏來FUN電！新北電競基地力推全民電競運動，將於8月10日舉辦「新北電競ESPORTS PARTY盛夏派對」，現場提供《快打旋風》、《鐵拳》、《任天堂明星大亂鬥》、《火影忍者終極風暴羈絆》、《鬼滅之刃》、《節奏光劍》、《Just Dance舞力全開》、《世紀帝國》、《G9:Leagues of Aces》及《V娘Project》等遊戲免費體驗，要讓市民朋友親身感受電競魅力！

經發局表示，電競運動在許多國際體育賽事已被列入正式競技項目，如2022年杭州亞運即首度列入電競項目，2023年首屆「奧林匹克電競錦標賽」於新加坡盛大登場，2024年於沙烏地阿拉伯舉辦的第一屆電競世界盃，獎金池更高達6,000萬美元，可見電競賽事在國際間的重要性逐年提升，並在世界各地展現強大的吸引力。

經發局說明，今年度推出「2024新北電競Buff狂潮」，主打培育課程、賽事舉辦、推廣活動與產業聯盟等四項主題Buff，活動舉辦分別有3月至9月間的電競基地人才培育課程、5月的2024新北電競爭霸戰、7月於漫博會設置的新北ACGE形象館等多項電競推廣活動。

緊接著還有8月的「ESPORTS PARTY盛夏派對」，9月「113年度電競課程成果交流會」，以及11月於新莊體育館舉辦「2024亞洲電子競技公開賽」等一系列電競盛會。此外，市府更與世界棒壘球總會（WBSC）及台灣世界少棒聯盟（TLLB）合作，將於9月及11月在新北電競基地舉辦「ePremier12電競棒球資格賽」，透過多元活動推廣電競文化。

經發局表示，在活動開始前即提早預約報名的市民朋友還可額外獲得一張抽獎券（報名連結：https://reurl.cc/kyd0rK）。此外，8月10日前於「新北電競基地」臉書粉專上完成指定任務，即有機會獲得由孕龍科技提供的Brook Vivid無線手把控制器以及智崴資訊提供的i-Ride飛行體驗券等獎品，好康福利千萬別錯過！更多活動詳情，請關注「來趣新北金發局」臉書粉專，隨時掌握最新消息。