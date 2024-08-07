新北社勞政攜手開設職訓專班助街友　5年媒合率達7成

▲新北社勞政攜手開設職訓專班助街友找到工作。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市社會局與勞工局職訓中心及就業服務處合作，自7月29日起舉辦為期一周的「街友清潔人員職訓專班」，並於結訓日當天安排愛心廠商至現場徵才，錄取後即刻上工。社會局長李美珍表示，今年職訓班共計11人參訓，10人順利獲廠商錄取，「街友職訓專班」專案從2019年啟動，共開設過清潔人員培訓班、綠美化園藝班共7班，有76人參訓，成功媒合54人重返職場，「五年來媒合工作成功率達7成」。

李美珍表示，社會局除有「街友外展服務中心」，提供街友關懷訪視、安置照顧、醫療補、就業協助等多元服務，也協助有就業意願和能力的街友，轉介愛心廠商媒合工作，至今實際就業者已超過250人，職種包含清潔、保全、餐飲、作業員等；此外，社會局每年也結合勞工局職訓中心和就業服務處聯合辦理「街友職訓專班」，完訓後若順利獲愛心廠商錄取，社會局後續也同步安排街友中途之家或公司宿舍，讓街友工作儲蓄之餘，無需擔憂住宿問題，為他們重返社會自立之路掃清障礙。

本次「街友清潔人員培訓專班」由勞工局職訓中心邀請清潔實務工作者進行為期一周、共計30小時的訓練課程。由蒂鑽石材晶化科技有限公司許世瑋等4人擔任授課講師，教學個人防護用具和清潔工具藥劑的認識和使用，也傳授清潔技巧與注意事項，並透過現場實地演練，讓街友學習施作各類物件，結訓後能順利銜接職場。

而在8月5日結訓日，由就業服務處協助連結5家友善廠商（包括蒂鑽石材晶化科技有限公司、頤品清潔企業社、宇呈環保興業有限公司、乾泰豐營造有限公司、大慶廣告美體社)至現場徵才。今年職訓班有10人獲錄取可即刻上工，將依照其工作區域安排至新北市街友中途之家或公司宿舍等地區居住，後續社工員與就業輔導員也將持續追蹤，待街友就業穩定且有足夠存款後，協助於社區租屋，達到重返社區自立生活之目標。

李美珍說，也感謝愛心廠商願意提供工作機會和公司宿舍給予本市街友，共同加入關懷弱勢行列，協助一時跌落底層的人能獲得支持力量有機會展開新人生。