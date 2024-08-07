高雄市第18屆傑出父親選拔名單出爐　15位企業家獲選

▲高雄市模範父親協會舉辦的第18屆傑出父親選拔，有15位傑出父親獲選。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

8月8日是一年一度的父親節，為表揚家庭美滿、品德優良、子女優異、熱心公益、事業有成的傑出父親，以發揚傳統孝道，尊重倫理道德，提升社會的善良風氣，高雄市模範父親協會舉辦「高雄市第18屆傑出父親」選拔，共有15位傑出父親獲選，將公開接受市長陳其邁的表揚。

「高雄市第18屆傑出父親」當選名單：魏進坤（新發燈業董事長）、陳東進（太元企業報關行總經理）、陳喬峯（喬豐行董事長）、黃耀山（王馬企業董事長）、姜育明（金鍍工業董事長）、洪文堂（粧研工藝貿易董事長）、吳國隆（金富陞建設董事長）、陳昭宏（東龍地產總經理）、張瑞仁（立人人力資源總經理）、呂興吉（普而美實業總經理）、林琮隆（得意中華食品總經理）、朱慶福（坤福不銹鋼董事長）、蕭竣豪（蕭記食品負責人）、簡天保（高全存企業總經理）、潘客煌（明煌油漆工程執行長）。

▲高雄市模範父親協會舉辦的第18屆傑出父親選拔名單出爐。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

8月24日將於高雄巨蛋會館9樓舉行頒獎典禮並頒發當選證書，將邀請高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成等各界貴賓出席並致贈匾額祝賀。

高雄市模範父親協會為倡導孝道，維護社會善良風俗，發揚固有倫理道德，每年都向社會局函文核備舉辦傑出父親選拔活動，凡是家庭幸福美滿、子女教育有成以及在事業上有所成就的爸爸們經過合法設立的機關團體或社團推薦，即能參加選拔活動。

▲高雄市模範父親協會舉辦的第18屆傑出父親選拔名單出爐。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

協會理事長黃良華表示，今年受各社團推薦的優秀人員共有45位，經選拔委員初審、訪視、複審，所選出的15位傑出父親，個個都是好父親，家庭美滿、篤行孝道，子女教養有成；每位都是傑出企業家，且事業有成、樂善好施、在各自領域有非凡成就並受社會各界肯定，實為社會菁英、傑出典範。

黃良華強調，科技日新月異，社會環境演變速度加快，家庭更需扮演重要角色，尤其身為家中支柱的父親，總是默默付出，一肩扛起家中的重責大任。為強調家庭教化精神，發揚傳統孝道，提升社會善良風氣，選拔「高雄市傑出父親」也成為年度盛事。