高鐵延伸屏東「進不進高雄站」　李孟諺：年底前有答案

▲高鐵延伸屏東，進不進高雄站，年底前將有答案。（資料示意圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸屏東路線原訂採「左營案」，但傳出未來營運面臨風險，往來屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，進入高雄站路線方案重納評估，交通部長李孟諺表示，若高鐵進入高雄市區可採潛盾方式，拆除30多家房子可重蓋或都更，方案仍在評估，進不進高雄市，年底前會有答案。

李孟諺今受訪表示，高鐵延伸屏東路線，原來方案走左營經過後勁溪到屏東，不經過高雄市區，但左營兩邊有很多化工廠、石化廠，高鐵經過化學儲槽區可能會有影響，地方說明會引起很大爭議，因此將進行調整，跟與高屏二塊共線路廊，行政院也規劃修正路線，高鐵找了日本車輛原廠和軌道專家討論，認為該方案有存在風險，目前正在做相關溝通和安全的釐清，也在重新思考經過高雄市可能性。

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李孟諺進一步說明，經高雄市區方案跟之前方案有點不同，大部分採潛盾施工，早期進高雄市考量除經費外，高雄鐵路地下化已開挖十多年，如果高鐵要進高雄市又要開挖，對高雄民眾會造成很大衝擊，埋怨政府為何不一起蓋，當時沒有像台鐵萬板路線跟高鐵隧道一起做。

不過李孟諺指出，現在提出進高雄市的方案不同，目前考量在高雄大部分路線綠園道已經做好，因此不會再開挖，沿線用潛盾開挖綠園道以外的區域，該區域仍是鐵路範圍，另一個會挖到是則是站體，但台鐵高雄站在蓋車站時有預留100公尺空間給高鐵，高鐵站空間已經預留好，與台鐵路線平行，下一層為捷運，高雄站已經預留空間，高鐵站用地已經取得，真正要開挖的進高鐵站這一段，可採明挖覆蓋工法，上面通行影響比較小。

李孟諺表示，目前評估第一先用潛盾，第二部分則是會拆除的房子約有30多間，可以先「借用」，隧道蓋好後可以將房子蓋回來或都更，另外也可考慮，高鐵如果延伸到屏東，開挖鳳山這一段可評估台鐵跟高鐵一起地下化，鐵路地下化有機會延伸到鳳山。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

至於房子拆除後則有補償金，民眾可自己將房子蓋回來，土地會還給民眾，若是由高雄市推動都更會更好，可給予容積獎勵。

李孟諺強調，依據規劃，高鐵在高雄有兩站，主站在高雄站，一個是左營站，現在左營很擁擠，相關方案將與高雄市府、各區民意溝通，交通部沒有預設立場，希望高雄思考未來，高雄如果有兩個站對長遠發展很好，高雄亞灣區2.0蓬勃發展，有全國最高等級無敵海景辦公室，引進5G和金融產業，會有相當多商務人士，對城市百年發展將加分。

李孟諺表示，相關方案還在評估，進不進高雄市，年底前會有答案。

至於經費，李孟諺表示，經費還在評估中，過往評估進入高雄要1275億元，但5年來原物料等物價高漲，5年前蓋房子一坪10萬元，現在已漲到一坪18到20萬元，且還面臨缺工等課題。