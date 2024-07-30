　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵延伸屏東「進不進高雄站」　李孟諺：年底前有答案

▲▼台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

▲高鐵延伸屏東，進不進高雄站，年底前將有答案。（資料示意圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸屏東路線原訂採「左營案」，但傳出未來營運面臨風險，往來屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，進入高雄站路線方案重納評估，交通部長李孟諺表示，若高鐵進入高雄市區可採潛盾方式，拆除30多家房子可重蓋或都更，方案仍在評估，進不進高雄市，年底前會有答案。

李孟諺今受訪表示，高鐵延伸屏東路線，原來方案走左營經過後勁溪到屏東，不經過高雄市區，但左營兩邊有很多化工廠、石化廠，高鐵經過化學儲槽區可能會有影響，地方說明會引起很大爭議，因此將進行調整，跟與高屏二塊共線路廊，行政院也規劃修正路線，高鐵找了日本車輛原廠和軌道專家討論，認為該方案有存在風險，目前正在做相關溝通和安全的釐清，也在重新思考經過高雄市可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟諺進一步說明，經高雄市區方案跟之前方案有點不同，大部分採潛盾施工，早期進高雄市考量除經費外，高雄鐵路地下化已開挖十多年，如果高鐵要進高雄市又要開挖，對高雄民眾會造成很大衝擊，埋怨政府為何不一起蓋，當時沒有像台鐵萬板路線跟高鐵隧道一起做。

不過李孟諺指出，現在提出進高雄市的方案不同，目前考量在高雄大部分路線綠園道已經做好，因此不會再開挖，沿線用潛盾開挖綠園道以外的區域，該區域仍是鐵路範圍，另一個會挖到是則是站體，但台鐵高雄站在蓋車站時有預留100公尺空間給高鐵，高鐵站空間已經預留好，與台鐵路線平行，下一層為捷運，高雄站已經預留空間，高鐵站用地已經取得，真正要開挖的進高鐵站這一段，可採明挖覆蓋工法，上面通行影響比較小。

李孟諺表示，目前評估第一先用潛盾，第二部分則是會拆除的房子約有30多間，可以先「借用」，隧道蓋好後可以將房子蓋回來或都更，另外也可考慮，高鐵如果延伸到屏東，開挖鳳山這一段可評估台鐵跟高鐵一起地下化，鐵路地下化有機會延伸到鳳山。

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

至於房子拆除後則有補償金，民眾可自己將房子蓋回來，土地會還給民眾，若是由高雄市推動都更會更好，可給予容積獎勵。

李孟諺強調，依據規劃，高鐵在高雄有兩站，主站在高雄站，一個是左營站，現在左營很擁擠，相關方案將與高雄市府、各區民意溝通，交通部沒有預設立場，希望高雄思考未來，高雄如果有兩個站對長遠發展很好，高雄亞灣區2.0蓬勃發展，有全國最高等級無敵海景辦公室，引進5G和金融產業，會有相當多商務人士，對城市百年發展將加分。

李孟諺表示，相關方案還在評估，進不進高雄市，年底前會有答案。

至於經費，李孟諺表示，經費還在評估中，過往評估進入高雄要1275億元，但5年來原物料等物價高漲，5年前蓋房子一坪10萬元，現在已漲到一坪18到20萬元，且還面臨缺工等課題。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
開出2.57億！　彩券行：好幾隻鳥飛來飛去
和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬
永山龍樹道歉了！　與西班牙選手合照大和解
《淚之女王》文太裕宣布結婚！　遇到能一生相愛的人
獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況
蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」　iOS 17.6重要錯誤
中國夫妻富士山開打　對話太勁爆！母承認「在兒面前愛愛」
YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店看不出真假　列3聲明負

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門翻船案今協商達共識　李孟諺盼：陸開放部分旅客到金馬

賣過期和牛遭停業！和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬

高鐵新竹站道岔異常、人員入侵軌道　部分列車延誤

威力彩2.57億獎落基隆！開獎前有異象　老闆：好幾隻鳥飛來飛去

花蓮自由行補助1千元延長　李孟諺：擬給業者「實質補助」

凱米災區恐爆3疫情！疾管署示警未來2周關鍵期　急發1萬瓶消毒劑

小吳研發酵素飲「內容物照抄別家」！網挖黑歷史：還偷改成分表

高鐵延伸屏東「進不進高雄站」　李孟諺：年底前有答案

山區道路落石嚴重　奧萬大、天池山莊持續封閉至8／9

高鐵有望延伸台東！李孟諺任內要啟動評估　再推環島高快速公路

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

金門翻船案今協商達共識　李孟諺盼：陸開放部分旅客到金馬

賣過期和牛遭停業！和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬

高鐵新竹站道岔異常、人員入侵軌道　部分列車延誤

威力彩2.57億獎落基隆！開獎前有異象　老闆：好幾隻鳥飛來飛去

花蓮自由行補助1千元延長　李孟諺：擬給業者「實質補助」

凱米災區恐爆3疫情！疾管署示警未來2周關鍵期　急發1萬瓶消毒劑

小吳研發酵素飲「內容物照抄別家」！網挖黑歷史：還偷改成分表

高鐵延伸屏東「進不進高雄站」　李孟諺：年底前有答案

山區道路落石嚴重　奧萬大、天池山莊持續封閉至8／9

高鐵有望延伸台東！李孟諺任內要啟動評估　再推環島高快速公路

賴主恩奧運吞敗　LINE「6個字」回應老婆！她當場爆哭

台股開低走高上下震盪逾400點！指數收漲59點　台積電跌4元

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留滯釣客

白髮翁開休旅撞2車側翻！暖心騎士助脫困　站後方狂揮手畫面曝

韓21歲饒舌歌手「開玩笑要跳樓」瘋傳腳滑墜樓！　3疑點遭指：造假

金門翻船案今協商達共識　李孟諺盼：陸開放部分旅客到金馬

奧運熱度一屆不如一屆　是時候變得更快更高更強

賣過期和牛遭停業！和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬

高鐵新竹站道岔異常、人員入侵軌道　部分列車延誤

威力彩2.57億獎落基隆！開獎前有異象　老闆：好幾隻鳥飛來飛去

生活熱門新聞

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

可能還有颱風！　最新預測曝

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　獨守宜蘭空閨　

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭

「凱米為台築最強海岸防禦」　4公里長驚人畫面曝

不想先繳費！男咆哮護理師：路上遇得到

日本人6特徵形容台女！一票笑了：大實話

不離不棄！「4對星座組合」最能共患難

今全台有雨　下最大地區曝

快訊／王國材接任中華郵政新董座　最快8月上任

同事提議付45元「幫做一份便當」！1理由讓她傻了

更多熱門

相關新聞

高鐵有望延伸台東！李孟諺任內要啟動評估　再推環島高快速公路

高鐵有望延伸台東！李孟諺任內要啟動評估　再推環島高快速公路

高鐵延伸東部不是夢，交通部長李孟諺今(30日)宣布，高鐵除往北延伸到宜蘭、往南延伸到屏東外，也應繼續往東延伸到台東，目前延伸到屏東已有預留到台東路線可能性，在他任內將啟動高鐵延伸到台東可行性研究，另應建構環島高快速公路，每縣市都要有一條國道或快速公路連接，台灣沒有環島國道很漏氣。

台鐵票價調漲案9月前送交通部　李孟諺：綜合考量是否一次漲足

台鐵票價調漲案9月前送交通部　李孟諺：綜合考量是否一次漲足

台9線今17時起管制通車　李孟諺：台鐵擬加高或往西改線

台9線今17時起管制通車　李孟諺：台鐵擬加高或往西改線

審計部：30年以上老屋過半達483萬餘戶　全國屋齡平均32年老化嚴重

審計部：30年以上老屋過半達483萬餘戶　全國屋齡平均32年老化嚴重

快訊／王國材接任中華郵政新董座　最快8月上任

快訊／王國材接任中華郵政新董座　最快8月上任

關鍵字：

高鐵延伸屏東路線高雄市高雄站交通部評估

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面