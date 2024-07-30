高雄淹大水還出國！黃捷頻挨轟「很扣分」　陳其邁幫緩頰

▲高雄淹水卻不見蹤影，黃捷出國挨轟。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風豪雨彈狂炸，高雄多處出現淹水災情，但第一時間卻不見立委黃捷的身影，引發眾多網友發文「急尋高雄立委黃捷」。黃捷事後發文認了「人不在國內」，並稱下不為例，但網友仍不買單，對此，高雄市長陳其邁今（30）日被問及此事也幫忙緩頰。

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

黃捷因風災期間出國，遭到國民黨桃園市議員凌濤狠酸，「被政治耽誤的鎖匠」黃捷到底去哪裡了？當時把前高雄市長、立法院院長韓國瑜罵爆，現任高雄市長陳其邁難道就好棒棒？消失的黃捷，就代表綠營網紅民代的超級雙標。

黃捷事後承認「人不在國內」，道歉稱會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨之前返台，下不為例。但這一番發文仍引來網友砲轟「這次真的不ok，你選區還有人泡在水裡，你在國外還有行程？？？」、「玩完趕回來拍照，可惜沒淹水的合照」 、「出國沒關係說一聲盡快趕回來就好，但為何要隱瞞？？？這真的挺扣分的」。

▲陳其邁表示，面對災害的時候，應該是大家共同團結來解決市民的困難，其他都不是重要的考慮的重點。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁今受訪被問及是否有關心黃捷，他則幫緩頰回應，我們的民代不分黨派，他們都在勘災，也在協助災民，站在市政府的立場，我們都非常的感謝。

陳其邁表示，幾乎在每一個勘災的現場，都有看到不同的政黨的民意代表在陪伴，尤其在三民區本和里，幾乎民代都是從第一天陪著他們到現在，「面對災害的時候，應該是大家共同團結來解決市民的困難，其他都不是重要的考慮重點。」