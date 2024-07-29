快訊／雨勢升級！11縣市豪大雨特報　「國家警報響」雷雨炸1地

▲天氣不穩定，午後降雨明顯。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（29日）下午3時10分針對11縣市發布豪大雨特報，其中高雄市為豪雨等級，並針對高雄市發布國家警報訊息，大雷警戒持續1小時，低窪區慎防淹水。

氣象署指出，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日高雄市有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、台南、屏東、花蓮及宜蘭、中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲11縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署表示，高雄市大雷雨持續時間至下午4時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲高雄市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其說，低壓持續往台灣接近，雖然強度不強，但帶來較多水氣，今天東半部地區、尤其宜蘭跟花蓮陸續有些降雨，不排除有局部大雨發生。

他表示，西半部地區上半天有些零星陣雨，中午過後配合熱力作用之下，有比較明顯的午後雷陣雨，尤其嘉義以南甚至有短延時大雨或豪雨出現，注意雷擊及強陣風。

豪雨特報

影響時間：29日下午至29日晚上

＊豪雨：高雄市

＊大雨：新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣

大雷雨即時訊息

影響時間：29日白天

＊警戒區域：高雄市