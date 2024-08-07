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分機狂響！OL每天被迫收包裹　神人曝「1招反擊有效」

▲▼ 包裹,免運,宅配（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO有時一天代領10個包裹。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人家裡無法收件，會將包裹寄到公司！而一名女網友抱怨，當初面試並沒有說到代收包裹的工作，結果快遞一來都是打原PO分機，常常一天就代領10幾個私人包裹，導致她從位子與門口狂來回走，「我因為這種事離職，大家覺得有必要嗎？」對此，有過來人曝1招有效，一律直接轉分機，不然就退包裹。

一名網友在Dcard表示，她在科技公司擔任內勤，由於沒有櫃檯人員，快遞會直接打內線，「天曉得外面分機是留我的！」常常領完包裹，走回位子上後，又有電話響起，「一整天下來有時大概收了10幾個包裹！」

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原PO無奈直呼，她內勤工作又不是櫃台的職缺，加上位子離門口有一段距離，某次把代收包裹放在櫃台，小主管卻來問「有沒有通知對方？」一番話氣得原PO一度想翻白眼，「代收不是義務吧？我都懷疑我是不是做物流外加倉管的工作了。」

原PO大發牢騷表示，寄來的包裹都是私人用品居多，「媽媽寄來的水果？冷凍的海鮮？嬰兒濕紙巾？模型？樂高？衛生紙一箱？」

原PO也直言，能理解有些同事家裡沒管理員可代收，「但不代表我要幫你們收欸，那要不要付管理費給我？」對此，原PO更萌念離職的想法，「我因為這種事離職，大家覺得有必要嗎？」

底下網友熱議，「門口改留主管的分機，他就知道煩了」、「有人留我的分機，我會說：我沒訂這個喔！打死不代收」、「建議離職！以前我也是在某科技公司這樣，結果跟部門主管開會反映之後，總經理直接在全公司開會酸我愛計較、不幫忙」、「直接回沒這個人，請退回，幾次他們就不會再留妳分機了」。

有過來人分享，「我是總機，也很常收到快遞打上來的電話，我都是直接轉給該同事的分機請他去領，除非同事不在」、「前總機路過，私人包裹一律直接轉分機，如果那種很常不在位子又常有私人包裹的同仁，會直接跟物流說請他退回」。

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