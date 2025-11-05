拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

▲同事領基本薪資拒絕加班，上班只求健康、準時上下班。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

底氣十足！一名男網友透露，年輕同事月領8萬被動收入，來上班只是做健康的，領著基本薪資，該請的假全請、每天準時上下班，老闆喊加班也一律拒絕，完全不在乎其他同事眼光。文章曝光後，全場紛紛力挺，「人家是有底氣啊」、「人家被動8萬屌打，肯出來上班很上進了」。

一名男網友在Dcard表示，同事從10多歲開始做投資，現在也才30多歲而已，每個月被動收入都有8萬多元，由於對方毫無經濟壓力，公司依法令規定應給予的休假，同事絕對是休好休滿，「特休、家庭照顧假、病假、事假，只要他有事情就是依法請假，不管其他同事方不方便。」

原PO苦笑直呼，同事單純出來做身體健康的，每當老闆要求加班、假日出勤，全都直接了當拒絕，「永遠都是8點準時打卡，下午5點準時離開，不過薪水真的很低，就是基本底薪，一切都是按照勞基法。」

底下網友紛紛力挺，「公司給基本薪而已，人有出現把事情處理完就不錯了，還要別人不要常請假？那公司不會開高一點請缺錢的人來喔？」「人家是有底氣啊，如果是你，你也是這樣吧」、「很正常吧！又沒有違法是在靠X什麼，管好自己就好，我就是這種同事，只要沒違法我就給他請爆」、「被開除也沒關係，反正家裡有礦」、「基本薪資、有合法請假都已經很禮貌了好嗎？他沒有曠職也沒有遲到早退欸」、「基本工資而已憑什麼要加班」、「人家被動8萬屌打，肯出來上班很上進了」。