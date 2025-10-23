台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

▲台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台鐵高雄左營機務段2023年6月發生一起血腥命案，56歲林姓男員工潛入同事休息室，持鐵鎚狠砸63歲洪姓男同事頭部致死，行凶後還裝沒事回座辦公，隔日更企圖請假滅證，一審橋頭地院國民法官法庭判林男無期徒刑，全案上訴後，高雄高分院今（23）日上午宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑。

判決指出，林男與洪男因多年前工作摩擦積怨已久，林懷疑洪破壞其私人物品，長年懷恨在心，2023年6月1日，林男上午工作期間前往加油設備站，發現洪男所在休息室窗戶未上鎖，竟預謀帶著鐵鎚與手套潛入，藏身等待。10時許，洪男進入值班室才剛坐下，林男從後方以鐵鎚重擊洪的頭部，接著再拖入休息室內猛砸頭、胸、右腳，造成洪男全身15處鈍傷，當場死亡。

▲林男在警方圍捕時摔斷腿。（圖／記者許宥孺翻攝）

兇後，林男不但未報案，反而購買清潔劑與抹布回現場清理血跡，還拿走洪男手機，打算隔日幫洪請假爭取時間滅證。警方調閱監視器及現場採證後鎖定林男，隔日清晨前往逮人時，他竟從4樓跳窗逃逸不成摔斷腿，被送醫戒護5個月後收押。

一審過程中，林男辯稱患有妄想症，但國民法官法庭認為他犯後冷靜滅證、規避警方追緝，且事前早有殺人計畫，並非精神障礙所致，具有完全責任能力，因此不採納辯解，合議庭由3名法官與6名國民法官共同評議，一致認定林男犯下殺人罪，行為殘忍且預謀明確，最終判處無期徒刑、褫奪公權終身。

全案上訴，高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回上訴，全案仍可上訴。