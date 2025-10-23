　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

▲▼台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台鐵高雄左營機務段2023年6月發生一起血腥命案，56歲林姓男員工潛入同事休息室，持鐵鎚狠砸63歲洪姓男同事頭部致死，行凶後還裝沒事回座辦公，隔日更企圖請假滅證，一審橋頭地院國民法官法庭判林男無期徒刑，全案上訴後，高雄高分院今（23）日上午宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑。

判決指出，林男與洪男因多年前工作摩擦積怨已久，林懷疑洪破壞其私人物品，長年懷恨在心，2023年6月1日，林男上午工作期間前往加油設備站，發現洪男所在休息室窗戶未上鎖，竟預謀帶著鐵鎚與手套潛入，藏身等待。10時許，洪男進入值班室才剛坐下，林男從後方以鐵鎚重擊洪的頭部，接著再拖入休息室內猛砸頭、胸、右腳，造成洪男全身15處鈍傷，當場死亡。

▲▼台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林男在警方圍捕時摔斷腿。（圖／記者許宥孺翻攝）

兇後，林男不但未報案，反而購買清潔劑與抹布回現場清理血跡，還拿走洪男手機，打算隔日幫洪請假爭取時間滅證。警方調閱監視器及現場採證後鎖定林男，隔日清晨前往逮人時，他竟從4樓跳窗逃逸不成摔斷腿，被送醫戒護5個月後收押。

一審過程中，林男辯稱患有妄想症，但國民法官法庭認為他犯後冷靜滅證、規避警方追緝，且事前早有殺人計畫，並非精神障礙所致，具有完全責任能力，因此不採納辯解，合議庭由3名法官與6名國民法官共同評議，一致認定林男犯下殺人罪，行為殘忍且預謀明確，最終判處無期徒刑、褫奪公權終身。

全案上訴，高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回上訴，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

捲陳敏薰買官案！陳水扁被控洗錢一審獲判免訴　檢上訴駁回

快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創送醫不治

3天清查台中168個養豬場！監控替代肉品　盧秀燕：希望是個案

快訊／4豬隻賣到彰化！1豬隻10天前「已屠宰販售完畢」　流向6縣市

燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

快訊／驚險救援！工人摔落隔壁5樓屋頂　雲梯車吊掛送醫

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

捲陳敏薰買官案！陳水扁被控洗錢一審獲判免訴　檢上訴駁回

快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創送醫不治

3天清查台中168個養豬場！監控替代肉品　盧秀燕：希望是個案

快訊／4豬隻賣到彰化！1豬隻10天前「已屠宰販售完畢」　流向6縣市

燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

快訊／驚險救援！工人摔落隔壁5樓屋頂　雲梯車吊掛送醫

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

【該送去念小學了XD】口頭教虎斑貓玩藏食玩具　牠竟一學就會！

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

還原桃園司機、學生互毆經過！逃票引爆衝突

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

更多熱門

相關新聞

男公關一刀穿心刺死人夫！二審仍判無期

男公關一刀穿心刺死人夫！二審仍判無期

台北市擔任男公關的吳禹劭，2023年間陪著陳姓人妻在包廂喝酒解悶，陳妻的李姓丈夫帶人衝進包廂內，還亂噴辣椒水攻擊。吳男暴怒，持刀攻擊李男，一刀刺破李男心臟，害他殞命。一審國民法官將吳男重判無期徒刑。案經上訴，高等法院二審22日駁回上訴，仍維持無期徒刑。可上訴。

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

男酒駕自撞亡！家屬求償千萬國賠二審逆轉

男酒駕自撞亡！家屬求償千萬國賠二審逆轉

NONO涉性侵判刑2年6月　上訴二審首度開庭現身

NONO涉性侵判刑2年6月　上訴二審首度開庭現身

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

關鍵字：

台鐵員工鐵鎚同事奪命二審無期

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面