生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本來沒很愛！開始上班後「喝爆手搖飲」　全場爆共鳴：就是很紓壓

▲▼喝飲料,請客。（圖／記者曾筠淇攝）

▲上班族認證，飲料是「上班唯一的快樂源泉」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

手搖飲是上班重要精神支柱！一名妹子透露，以前對飲料沒特別依賴，但開始上班後，卻莫名變得「很想喝飲料」，一周會喝2至3杯，同事們也坦言喝上癮了。文章一出，釣出大票上班族認證，「那不是飲料，是鎮定劑」、「不喝根本撐不到下班！」

一名女網友在Threads表示，原本她一個月只會喝2至3杯手搖飲，但自從踏入社會工作後，變成一周要喝2至3杯，手搖飲料似乎成了紓解上班壓力的小確幸。

「只有我覺得開始上班之後，就會很想喝飲料嗎？」沒想到原PO意外發現，原來同事們也都有相同的感覺。

底下網友紛紛爆共鳴，「其實你並不是真的想喝飲料，而是需要一個救贖」、「那不叫飲料，那叫鎮定劑」、「不知道為什麼上班喝飲料就很紓壓」、「我也是，喝白開水沒辦法止渴，喝飲料反而可以止渴，但我都喝無糖茶」、「不然怎麼叫續命水」、「下班超累，必須獎勵自己一杯飲料，但是又熱又渴很快喝完了，然後再買一杯，如果剛好心情不好，可能會買三杯不吃晚餐 」、「我們是每天都有飲料開團，而且有好幾天部門訂不同的店」。

還有網友上午、下午會搭配不同飲品來續命，「早上不喝咖啡沒辦法上班，下午不喝飲料沒辦法上班」、「早餐大冰奶、下午手搖飲，才活的下去」、「忍不住會想喝手搖+吃垃圾食物」。

11/12 全台詐欺最新數據

