家長卡關錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

▲普發現金1萬開放登記。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

普發1萬可在線上登記，但今（5日）只限身分證、居留證尾數「0、1」民眾登記。一名媽媽錯愕直呼，孩子身分證屬於首波登記資格，未料申請失敗，打給1988客服後，才知道「未滿7歲幼童要與大人一起登記」，而且還得依照身分證尾數分流，她尾數是6、7，得等到周六才能申請，讓她哭笑不得。

一名女網友在Threads表示，今天要替孩子線上登記普發1萬，未料竟登記失敗，結果打給客服詢問，才知道未滿7歲幼童要與大人一同登記，由於11月5日到11月9日是採尾數分流方式，因此原PO要等到周六（身分證尾數為6、7）才可以進行登記。

底下網友熱議，「我全家都是0和1，毫無障礙的搞定了」、「原來還有這個規定，還好我女兒剛好跟我尾數一樣」、「我剛剛幫我兒子登記成功欸」、「如果要等提款機領，是不是就不用登記了」、「是以代領人的身分證尾數為主喔」、「小孩兩歲，我剛剛登記也被擋」。

關於「未滿13歲、13歲以上未成年人」該如何領取普發1萬？財政部說明，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。

登記入帳領取部分，普發10000官網指出，由父母或監護人其中一人代為登記即可，舉例：由媽媽登記代領小孩的普發現金，請媽媽上首頁點選「登記入帳」，接著於「本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號」（居留證不適用）、「本人/代領人金融機構代號」、「本人/代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號」4個欄位填入媽媽的資料，按「新增」按鈕，再於「發放對象健保卡號#2」，填入小孩的健保卡號，即可完成登記代領。

▼點選新增，接著在「發放對象健保卡號#2」填入孩子的健保卡號即可。（圖／翻攝普發1萬官網）

