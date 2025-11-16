ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗！

▲普發1萬17日開放ATM領取，16家銀行皆設貼標示機台可操作。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

明（17日）零時起，民眾看到ATM機台貼有「普發1萬」的標示，並攜帶金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡號，操作完就可領取現金。不過金管會提醒，注意4種狀況可能會領取失敗，「非指定銀行ATM」、「個資輸入不一致」、「結清、警示帳戶」、「ATM機台離線或故障」。

ATM領取普發1萬將在明天上路，金管會主秘林志吉提醒，ATM要注意領取失敗的4種可能，包括非指定的16家金融機構ATM；金融卡與身分證字號對應號碼不同；已結清、警示或管控的帳戶；ATM出現故障、離線或是維修中等。

※全台共2萬800多台ATM可領普發1萬

11月17日零時起至明115年4月30日皆可領取，民眾須赴指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機臺領取普發現金，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。

※請備妥個人證件

． 本人領 ：本人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證 / 居留證號＋健保卡號。

． 幫未滿13歲代領 ：父母 / 監護人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證號，孩童只要健保卡號。

※代領注意

只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），不能幫父母或其他親友代領。

． 未滿7歲【107年11月6日 (含）後出生】 ：須由父母 / 監護人代領（父母 / 監護人的提款卡）。

． 7歲~未滿 13 歲【101年11月6日（含）至107年11月5日出生】 ：由父母 / 監護人代領（父母 / 監護人的提款卡），或孩童本人領（孩童的提款卡）。

． 13歲以上【101/年11月5月(含) 前出生】 ：孩童本人領（孩童的提款卡）。

※簡單領取4步驟：

1.插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」

2.輸入提款卡密碼

3.輸入資料

．本人領：本人的身分證 / 居留證號＋健保卡號。

．幫未滿13歲代領：父母 / 監護人的身分證號、孩童只要健保卡號。

4.交易成功，領現1萬元

財政部提醒，因各家銀行流程略有差異，請依ATM實際畫面指示操作，如遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行24小時服務專線協助處理。

