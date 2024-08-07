極端正統派闖入以色列軍事基地　抗議徵兵令

▲極端正統派猶太教徒在徵兵中心抗議示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在以色列準備應對伊朗可能開戰攻擊之際，以色列軍方表示，數十名極端正統派猶太教徒（ultra-Orthodox Jews，又稱「哈雷迪」Haredi）示威者6日闖進以色列軍事基地，抗議被以色列軍方徵召。畫面顯示，數十名身穿極端正統派黑色服飾與帽子的男子在基地外與警方對峙。

路透報導，極端正統派猶太教徒闖入特拉維夫附近的Tel Hashomer基地，隨後整批人被警方驅散。以色列軍方事後透過聲明表示，闖入軍事基地屬於嚴重罪行，是違法行為，以色列國防軍譴責此種暴力行為，要把抗議者繩之以法。

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根據耶路撒冷郵報，大約有500名猶太教徒收到以色列國防軍徵召入伍的通知，多人出現在基地徵兵辦公室前抗議，高呼「我們寧死也不入伍」的口號。示威者一度向現場員警投擲瓶子，警方則是使用路障與車輛包圍阻擋。

▲極端正統派男子6日設法闖進以色列軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

這場示威凸顯出加薩戰爭爆發10個月後，以色列社會內部日益深化的嚴重分歧。今年6月，以色列最高法院不顧反對，要求政府把長期享受兵役豁免的極端正統派猶太經學院學生納入徵兵範圍，並停止向學生未符合兵役要求的極端正統派猶太經學院提供經濟援助。

面對抗議示威，以色列軍方表示，招募極端正統派是必要行動需求，一切均為依法進行，也會持續推動。