伊朗放話開戰！　俄羅斯軍援雷達、防空系統

▲俄羅斯前國防部長蕭依古（左）與伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（右）會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳伊朗即將攻擊以色列，以報復哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭暗殺。伊朗2名熟悉戰爭計畫的官員證實，俄羅斯已應伊朗的軍援要求，提供先進雷達與防空設備。

紐約時報報導，俄羅斯前國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）5日抵達伊朗首都德黑蘭，與伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）以及伊朗最高國家安全委員會成員見面。

蕭依古到訪伊朗凸顯出兩國之間的關係自從2022年俄烏戰爭爆發後就越來越緊密，伊朗向俄羅斯提供軍用無人機，且兩國近期也敲定一項擴大軍事與情報合作的協議。

伊朗媒體消息指出，伊朗正在為可能與以色列爆發的戰爭做準備，要求俄羅斯提供先進防空系統。

兩名熟悉戰爭計畫的伊朗官員證實，伊朗有提出上述要求，且俄羅斯已經開始提供先進雷達與防空設備。已知其中一名官員是伊斯蘭革命衛隊成員。

事實上，俄羅斯與以色列有經濟與文化方面的交流，也有不少俄籍猶太人住在以色列。但分析人士認為，俄羅斯無法拒絕伊朗的援助請求，因為俄羅斯在烏克蘭戰場上嚴重仰賴伊朗的無人機。

美國情報安全顧問公司「蘇凡集團」（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）指出，如果伊朗人要求俄羅斯提供防空系統，這是在兌現籌碼，如今的重點在於，俄羅斯如何在不破壞與以色列關係的情況下安撫德黑蘭政府。