黎巴嫩真主黨又1指揮官被擊斃！　以色列軍方：造成重大打擊

▲ 以色列聲稱擊殺真主黨指揮官賈瓦德。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）及哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）接連喪命，中東緊張高漲。各界憂心伊朗報復攻擊之際，以色列仍持續打擊真主黨，5日再度宣布擊殺一名精銳部隊指揮官，聲稱對該組織造成重大挫折。

《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）宣布，5日對黎巴嫩南部發動無人機攻擊，擊斃真主黨精銳的拉德萬部隊（Radwan Force）指揮官賈瓦德（​Ali Jamal al-Din Jawad），聲稱這對真主黨攻擊以色列的能力造成重大打擊。

מוקדם יותר הערב כלי טיס של חיל האוויר תקף במרחב עבא וחיסל את המחבל עלי ג'מאל אלדין ג'ואד, אשר שימש כמפקד בכוח רדואן של ארגון הטרור חיזבאללה.



סיכול זה מהווה פגיעה משמעותית ביכולות ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולבצע פעולות טרור מדרום לבנון כנגד העורף הישראלי בגבול הצפון>> pic.twitter.com/qVEhsT988M — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2024

以軍還聲稱派戰機襲擊黎巴嫩南部卡夫基拉（Kafr Kila）一座真主黨使用的建築和其他基礎設施。而真主黨在發生空襲後證實賈瓦德的死訊，使該組織自去年10月以來死亡人數達到393人，但未提及賈瓦德軍銜。

報導提到，真主黨當晚自黎巴嫩向以色列北部派出多架載有炸藥的無人機。以軍指出，其中一架被防空系統攔截，其他則掉落莫蘭山（Mount Meron）地區，觸發空襲警報，不過未造成人員傷亡。真主黨已宣布對這起攻擊負責。

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