突襲以色列主謀！強硬派辛瓦獲任命哈瑪斯領袖　恐增停火難度

▲ 辛瓦長期擔任加薩地區政治領袖，如今獲選為組織政治局主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇刺身亡，組織高層在卡達經過2天的漫長協商，6日宣布任命長期領導加薩的辛瓦（Yahya Sinwar）接任政治局主席。他被控策畫去年10月7日對以色列的突襲，是哈瑪斯最極端的人物之一，恐怕使以哈停火更困難。

綜合BBC及《路透》，哈瑪斯6日發表簡短聲明，「伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯宣布，選擇指揮官辛瓦擔任政治局主席，接替烈士指揮官哈尼雅，願真主憐憫他」。

現年61歲的辛瓦2017年被任命為哈瑪斯在加薩走廊的政治領袖，被控為去年10月7日的突襲行動主謀，成為以色列頭號通緝犯，也名列美國的國際恐怖份子黑名單，開戰以來持續藏身加薩。哈瑪斯一名高層官員透露，選擇辛瓦代表哈瑪斯向以色列釋出強烈訊息，「即哈瑪斯會繼續其抵抗之路。」

該組織主要人物在卡達首都杜哈進行為期2天的密集會議，討論許多方案，但最終僅提出辛瓦與另一名政治局機構領袖達爾維什（Muhammad Ismail Darwish）2個人選，最終委員會一致投給辛瓦。一名官員指出，這是對以色列的蔑視，「他們殺死哈尼雅，他是個有彈性、願意接受解決方案的人，但現在他們（以色列）必須和辛瓦及軍方領袖打交道了。」

哈尼雅在當地外交官眼中是哈瑪斯相對務實的人物，也是推動組織政治擴張的關鍵角色，辛瓦卻被視為最極端的人物之一。

他策畫的突襲在以色列南部造成逾1200人死亡，擄走251名人質。相較鼓勵哈瑪斯展現溫和一面的哈尼雅，辛瓦更傾向使用暴力手段，使巴勒斯坦問題受到關注。他希望合併加薩、被占領的約旦河西岸和東耶路撒冷，建立一個統一的巴勒斯坦國。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）對此發文回應，「任命頭號恐怖分子辛瓦接替哈尼雅為哈瑪斯新任領袖，是迅速消滅並將這個邪惡組織從地球上抹去的另一個理由」。

哈瑪斯的任命可能令以色列總理納坦雅胡更加堅持推動在加薩的軍事行動，美國白宮對此則拒絕發表評論。但知情人士透露，哈瑪斯在停火談判中的立場可能更加強硬，恐怕更難達成協議。