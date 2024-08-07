以財長：讓200萬加薩人挨餓是「正義且道德的」　但世界不允許

▲加薩市在以色列將近一年的摧殘後慘不忍睹。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈戰爭持續進行當中，以色列極右派財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）表示，為了逼迫哈瑪斯釋放所有剩餘的以色列人質，讓200萬加薩居民挨餓受苦「可能是正義而且道德的」，但「全世界沒有人會允許我們這麼做」。

CNN報導，史莫崔赫5日聲稱，以色列應該控制加薩的援助分配，並指控哈馬斯控制著該地區的分配管道，「在當今的全球現實中是不可能發動戰爭的，世界上沒有人會讓我們餓死和渴死200萬（加薩）公民，即使這可能是正義且道德的，直到他們把人質歸還。」他說，如果由以色列而非哈馬斯控制援助分配，戰爭早已結束，人質也會被釋放。

史莫崔赫接著表示，「你不能一邊與哈馬斯戰鬥，一邊給他們提供援助。這是哈瑪斯的錢，是哈瑪斯的燃料，是他們對加薩地區的民用控制。這根本行不通。」

▲以色列總理納坦雅胡（右）與極右派財政部長史莫崔赫（左）。（圖／路透）



以色列控制著進入加薩的援助，而援助組織負責分配，雖然有一些加薩人聲稱哈馬斯偷竊援助，但這種情況的普遍性尚不清楚。美國特使薩特菲爾德（David Satterfield）今年2月表示，沒有以色列官員向他或拜登政府提供「援助被轉移或偷竊的具體證據。」

以色列正面臨來自援助組織和國際組織的日益批評，因為它限制了對受圍困的加薩地區的食物援助。聯合國7月的一份聲明援引獨立專家的話說，飢荒已經蔓延到整個加薩地區。這些專家指責以色列進行「有意且有針對性的飢餓行動」，他們將其稱為「一種種族滅絕的暴力形式。」

國際刑事法院檢察官正在尋求對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發出逮捕令，指控他們「以飢餓作為戰爭武器」等。

納坦雅胡強烈否認這些指控，稱這些指控是基於「一堆謊言」。他說，如果加薩的巴勒斯坦人得不到足夠的食物，「不是因為以色列在阻擋，而是因為哈馬斯在偷竊。」

以色列已經表示，直到所有人質被釋放並且消滅哈馬斯，否則戰爭不會結束。根據以色列當局的說法，這場衝突始於10月7日哈馬斯對以色列的襲擊，造成約1200人死亡，超過250人被劫為人質。巴勒斯坦當局報告稱，戰爭已經導致加薩超過3.9萬人死亡。

史莫崔赫5日主張以色列應控制援助，作為「實現戰爭既定目標的重要手段」，並表示在未來幾個月和幾年內，加薩只需要最少的援助。

史莫崔赫接著說，「現在沒有人談論（以色列）軍事統治（加薩）。不需要疏通下水道，不需要教育，不需要福利。在接下來的2年裡，加薩將成為戰區。你需要食物，一些藥品和最低限度的衛生，水、下水道，就這樣。」