伊朗傳開戰！美軍F-22戰機中隊部署中東　以色列照常生活

▲美國部署F-22猛禽戰機至中東。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗外傳最快5日攻擊以色列，資訊公司IRIS Independent Research總裁格蘭特（Rebecca Grant）指出，美國部署一整個F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機至中東，這說明了局勢非常嚴重。在此之際，以色列人民保持日常生活，海邊、市場、酒吧依舊客滿。

福斯新聞報導，在伊朗及其代理人可能攻擊以色列之際，以色列人民開始囤積食物、水、電池等，但放眼望去，以色列南部城市亞實基倫（Ashkelon）的公園與海邊依舊擠滿人潮。

▲以色列北部人民5日在市場買菜。（圖／路透）

當地56歲家庭主婦薩森（Yael Sasson）說，伊朗最高領袖哈米尼說要做什麼事情時通常會堅持到底，「但問題是攻擊會採取何種形式，在我看來，新聞對整個局勢有些反應過度，我相信以色列國防軍的防禦能力」。26歲美國移民戈特利布（​Nick Gottlieb）透露，特拉維夫的日常生活依舊，海邊、市場、酒吧還是客滿，對以色列防禦能力有信心。

▲特拉維夫民眾4日在海邊打球。（圖／路透）

不過中東緊張情勢依舊讓各國繃緊神經，美國已加強在中東地區的軍事存在，派遣戰鬥機中隊，並保留一艘航空母艦在該地區，協助以色列免受伊朗與伊朗代理勢力可能發動的襲擊，同時保護美國駐守中東地區軍隊的安全。

資訊公司IRIS Independent Research總裁格蘭特指出，美國部署一整個F-22「猛禽」匿蹤戰機至中東，「若伊朗企圖用數百枚飛彈與無人機發動襲擊，F-22可以帶領美軍在整個區域形成防禦屏障」。

F-22是世界上最先進的戰機之一，可以做到其它戰鬥機無法做到的事情，除了是隱形結構設計，超音速巡航（Supercruise）與強大雷達系統賦予F-22探測、追蹤、擊殺最小目標的能力，也能透過遠程傳感器捕捉到敵方活動，還飛得夠高，可在5萬英尺以上的高空飛行。

▲格蘭特提到，美軍部署完整的F-22戰機中隊也是向德黑蘭政府表明，美國是認真的。（示意圖／達志影像／美聯社）

格蘭特提到，美軍部署完整的F-22戰機中隊也是向德黑蘭政府表明，美國是認真的，且若是需要，美國準備好對葉門叛軍青年運動（又譯胡塞）或其他目標實施報復性打擊。不過另一個重要因素是美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.），他對於伊朗的能力與弱點瞭若指掌。

格蘭特說，美軍的反應將是強烈且冷靜的，F-22與其他海空部隊將執行一項艱鉅任務，這次伊朗的攻擊範圍可能很廣，來自多方的攻擊將考驗美國、以色列與其他盟友追蹤摧毀伊朗、葉門無人機與飛彈的能力，同時還要保護身在敘利亞、伊拉克、紅海等地區的美軍。