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英國爆發「13年來最大暴動」！近400人被捕　多國發出旅遊警示

記者閔文昱／綜合報導

英國近期多地爆發的極右翼反移民示威騷亂，事態嚴重程度已引起國際關注，目前包括澳洲、馬來西亞、奈及利亞、印尼與阿拉伯聯合大公國等已分別更新對英國的旅遊警示，呼籲在英國或將前往英國的公民提高警惕。

綜合外媒報導，馬來西亞是首個對英國暴動作出反應的國家，發出「緊急通知」，指正密切關注英國局勢，敦促國民遠離抗議地區，並保持警惕。奈及利亞、印尼和澳洲等國也陸續發出旅遊警示，提醒公民提高警覺，並避免前往可能發生騷亂的地區。

▲▼英國反移民暴動。（圖／路透）

▲極右翼引領反移民暴力集會，在英國部分地區引發動亂。（圖／路透，下同）

其中，澳洲外交部更是更新旅遊警示，提醒前往英國的公民，該國正面臨恐怖主義威脅，敦促他們「提高警惕」。同時，澳洲政府也提醒旅行者遵循當地當局的指示，並密切關注媒體以獲取最新消息。

香港保安局也發文提醒當地的港人要注意人身安全，並表示對英國的黃色外遊警示仍然生效。

▲▼英國反移民暴動。（圖／路透）

這起示威動亂源於一起謠言煽動的刀擊事件，當地的極右翼份子進行了大規模的示威，並針對用來安置庇護者的飯店進行襲擊。據統計，此次騷亂已導致近400人被捕，多人受傷，是英國13年來最嚴重的民眾暴動。

對此，英國內閣官員已緊急召開應變小組會議商討對策，英國首相施凱爾（Keir Starmer）會後宣佈，警方將組建特別小隊，隨時出動支援不同社區，防止更多騷亂爆發。他強調，這些暴動並不是抗議活動，而是純粹的暴力行為，政府不會容忍清真寺或穆斯林社區被襲擊。
 

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