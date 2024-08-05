終結美國連霸！中國奪金難甩禁藥疑雲　「英國蛙王」轟：應該退賽

▲ 中國奪得男子4X100混合式接力金牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎奧運4日的男子4X100混合式接力項目由中國奪金，終結美國連霸64年的紀錄，但中國選手身陷禁藥疑雲，無緣獎牌的英國「蛙王」皮蒂（Adam Peaty）便出面質疑，認為中國應該退賽。

綜合BBC等外媒，中國隊派出徐嘉余﹑覃海洋﹑孫佳俊及潘展樂出戰男子4X100混合式接力，5日決賽中以3分27秒46成績摘金，以些微差距擊敗美國的3分28秒01及法國的3分28秒38。除了1980年為抵制蘇聯未參與的莫斯科奧運以外，這是美國自1960年奧運開辦以來首度錯失金牌。

中國在本屆巴黎奧運游泳項目已經拿下12面獎牌，卻因禁藥爭議飽受質疑。覃海洋及孫佳俊等23名游將被爆出在3年前東京奧運禁藥檢測呈陽性，但仍獲准參賽。中國反興奮劑中心聲稱原因是選手無意間吃下含有禁藥成分的食物，世界反興奮劑機構（WADA）也稱「無法反駁」中方主張。

▲ 皮蒂在100公尺蛙式決賽與美國選手芬克（Nicolas Fink）並列銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

但在4日的比賽排名第4的英國選手皮蒂仍提出質疑，「如果你碰了（禁藥），你知道你在作弊，你就不算贏，對吧？」「我不想一竿子打翻一船人，我認為這非常不公平」，但希望大家可以「做好自己的工作」。

皮蒂直言，「最近我很喜歡的一句話是，『如果你贏得不公正，那贏了也沒有意義』，我想大家心裡都很清楚。對我來說，如果你服用這種藥物，而且你已經碰了2次，作為一個有尊嚴的人，你應該要退出這項運動。但我們都知道體育沒這麼簡單」，坦言對這個系統感到失望。

美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）對此則稱，「老實說我沒有太在意，因為很多事情都不在我的控制範圍內，我不為WADA工作，我也無能為力」，「這是場勢均力敵的比賽，競爭很激烈。他們有4個偉大的選手，我們有4個偉大選手，而他們更快，就這麼簡單。」