　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

終結美國連霸！中國奪金難甩禁藥疑雲　「英國蛙王」轟：應該退賽

▲▼ 中國奪得男子4X100混合式接力金牌。（圖／路透）

▲ 中國奪得男子4X100混合式接力金牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎奧運4日的男子4X100混合式接力項目由中國奪金，終結美國連霸64年的紀錄，但中國選手身陷禁藥疑雲，無緣獎牌的英國「蛙王」皮蒂（Adam Peaty）便出面質疑，認為中國應該退賽。

綜合BBC等外媒，中國隊派出徐嘉余﹑覃海洋﹑孫佳俊及潘展樂出戰男子4X100混合式接力，5日決賽中以3分27秒46成績摘金，以些微差距擊敗美國的3分28秒01及法國的3分28秒38。除了1980年為抵制蘇聯未參與的莫斯科奧運以外，這是美國自1960年奧運開辦以來首度錯失金牌。

中國在本屆巴黎奧運游泳項目已經拿下12面獎牌，卻因禁藥爭議飽受質疑。覃海洋及孫佳俊等23名游將被爆出在3年前東京奧運禁藥檢測呈陽性，但仍獲准參賽。中國反興奮劑中心聲稱原因是選手無意間吃下含有禁藥成分的食物，世界反興奮劑機構（WADA）也稱「無法反駁」中方主張。

▲▼2024年巴黎奧運男子100公尺蛙式決賽，英國蛙王皮蒂（Adam Peaty）與美國選手芬克（Nicolas Fink）並列銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 皮蒂在100公尺蛙式決賽與美國選手芬克（Nicolas Fink）並列銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

但在4日的比賽排名第4的英國選手皮蒂仍提出質疑，「如果你碰了（禁藥），你知道你在作弊，你就不算贏，對吧？」「我不想一竿子打翻一船人，我認為這非常不公平」，但希望大家可以「做好自己的工作」。

皮蒂直言，「最近我很喜歡的一句話是，『如果你贏得不公正，那贏了也沒有意義』，我想大家心裡都很清楚。對我來說，如果你服用這種藥物，而且你已經碰了2次，作為一個有尊嚴的人，你應該要退出這項運動。但我們都知道體育沒這麼簡單」，坦言對這個系統感到失望。

美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）對此則稱，「老實說我沒有太在意，因為很多事情都不在我的控制範圍內，我不為WADA工作，我也無能為力」，「這是場勢均力敵的比賽，競爭很激烈。他們有4個偉大的選手，我們有4個偉大選手，而他們更快，就這麼簡單。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
林郁婷「性別遭疑」！　國際拳總大動作開記者會說明
麟洋奪金！　全台優惠懶人包
麟洋摘金感動全台！拳擊至少保雙銅　還有誰有望爭金？
麟洋摘金！　星巴克宣布臨時加碼「買一送一」
快訊／承德路砂石車「吃掉」腳踏車　女騎士當場輾斃
王齊麟「贏球承諾」羞爆！開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉
LIVE／麟洋奪金！各界優惠一次看　李洋狂講話、王昶一直笑原
獨／嬤騎車背1歲孫女「遭推撞8秒」雙亡　聯結車駕駛無罪
敗給麟洋！中國羽球「天菜」王昶坦言：是近期最激烈的比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總今晚開記者會說明

捲入性別爭議！阿爾及利亞拳后籲「停止霸凌」：金牌就是最好回應

韓22歲選手沒得獎「痛失免兵役」爆哭！　奧運休息室拭淚畫面曝

馬利宣布斷交烏克蘭！　控基輔助叛軍攻擊政府軍及瓦格納傭兵

終結美國連霸！中國奪金難甩禁藥疑雲　「英國蛙王」轟：應該退賽

荷蘭「兒童性侵犯」選手掰了！　沙灘排球16強遭巴西淘汰

鐵人三項「游完塞納河」生病！　比利時、瑞士選手被迫退賽、換人

陸23歲富二代日本開豪車狂飆！噴飛「削頂卡車」　無辜駕駛亡

曾躲地牢躲砲彈　烏克蘭22歲跳高女神「勇奪奧運金牌」

男子百米「0.005秒差距」險勝　萊爾斯奧運奪金美國20年來第1人

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

65歲胡瓜挑戰16蹲

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

「7秒畫線切磚」精準填空　國外達人流利鋪路好療癒

林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總今晚開記者會說明

捲入性別爭議！阿爾及利亞拳后籲「停止霸凌」：金牌就是最好回應

韓22歲選手沒得獎「痛失免兵役」爆哭！　奧運休息室拭淚畫面曝

馬利宣布斷交烏克蘭！　控基輔助叛軍攻擊政府軍及瓦格納傭兵

終結美國連霸！中國奪金難甩禁藥疑雲　「英國蛙王」轟：應該退賽

荷蘭「兒童性侵犯」選手掰了！　沙灘排球16強遭巴西淘汰

鐵人三項「游完塞納河」生病！　比利時、瑞士選手被迫退賽、換人

陸23歲富二代日本開豪車狂飆！噴飛「削頂卡車」　無辜駕駛亡

曾躲地牢躲砲彈　烏克蘭22歲跳高女神「勇奪奧運金牌」

男子百米「0.005秒差距」險勝　萊爾斯奧運奪金美國20年來第1人

蔡哥IG私訊爆炸「不用再謝我了」！　撞臉梁偉鏗澄清：我在大安區

雙北最熱門購屋路段出列　北市平均總價1242萬「比新北便宜」

家犬突然失蹤！鄰居70歲老翁是兇手　殘忍將狗放入鐵鍋

花蓮翰品正式拆！幾米裝置藝術搬到台東紅葉谷溫泉　合照享買1送1

林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總今晚開記者會說明

雲好物影片競賽展現創作力　推動公益力量助身障團體獲關注

木曜4超玩6大金剛合體　「全員客串《正港分局》」油頭坤達認不出

麟洋金牌戰「遭保全搶手板、比中指」　觀眾怒：毫無台灣字眼

新北國王續約奪冠功臣曼尼高　新賽季洋將陣容確認

韓媒：台灣擊敗中國！羽球金牌的榮耀　現場球迷應援受限委屈了

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

羽球金牌戰中國盯梢　台球迷創意「挺麟洋」

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

力挺林郁婷　國際奧會：國際拳總檢驗不合理

美情報：伊朗5日將對以色列發動大規模空襲

澳洲女將摘4金　被質疑「美甲」作弊

錢不夠遭司機逼道歉　男童頂烈日走2小時回家

中國電商Shein服裝抽檢2/3不合格　部分含有害物質

GG撞桿！法撐竿跳選手「胯下一包」撞飛橫桿

英國女賊「退貨騙術」超狂　狂撈2000萬台幣

床墊睡了5年「Costco成功退貨」

中國奪金陷禁藥疑雲　英國「蛙王」開轟

曾躲地牢躲砲彈　烏克蘭跳高女神奪金

國際奧會表態「期待日本再辦一次奧運」！　日網嚇瘋：別來了

更多熱門

相關新聞

麟洋配奪金收視率破10奪第一

麟洋配奪金收視率破10奪第一

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，決賽以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功二連霸拿下金牌。熱血的賽事讓全台感動不已，死守在電視機幫兩人加油，昨晚台北車站更湧入上百萬觀眾觀看比賽，氣氛動容。稍早，收視率出爐，不負眾望收視開紅盤最高達7.42，瞬間收視達10.51，奪下全台第一。

麟洋奪金！蔡哥「撞臉」中國選手　私訊被灌爆了

麟洋奪金！蔡哥「撞臉」中國選手　私訊被灌爆了

麟洋配摘金感動全台！拳擊至少保雙銅

麟洋配摘金感動全台！拳擊至少保雙銅

快訊／蔣萬安加碼！王齊麟可獲573萬獎金

快訊／蔣萬安加碼！王齊麟可獲573萬獎金

麟洋配奪金竟稱是「中國人的驕傲」　翁曉玲微信發文遭罵爆

麟洋配奪金竟稱是「中國人的驕傲」　翁曉玲微信發文遭罵爆

關鍵字：

中國美國英國奧運游泳2024奧運游泳2024奧運國際

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

李洋比賽為何一直講話？

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面