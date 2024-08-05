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英國13年來最嚴重暴動！群眾縱火破窗　總理警告：讓極右翼後悔

▲▼英國反移民暴動。（圖／路透）

▲極右翼引領反移民暴力集會，在英國部分地區引發動亂。（圖／路透）

文／中央社英國羅瑟罕倫敦4日綜合外電報導

英國7月29日發生3名孩童遭到謀殺一案在各地引發滋擾叢生。首相施凱爾4日警告，極右翼抗議人士將會「後悔」參與英國13年來最嚴重暴動。

法新社報導，極右翼引領反移民暴力集會，在英國部分地區引發動亂。警方4日表示，中部城巿伯明罕（Birmingham）附近一間向來提供尋求庇護者暫時安頓的旅館，4日成為攻擊目標。

英格蘭斯塔福郡（Staffordshire）警方表示，「一大群人」對坦幄斯鎮（Tamworth）這間旅館「投擲物品、打破窗戶、縱火，並且把警察當作目標」，有一名警察受傷。

在此之前，蒙臉的反移民示威群眾砸破英格蘭南約克郡（South Yorkshire）羅瑟罕（Rotherham）一間用於安置尋求庇護者的旅館數個窗戶。

英格蘭西北部利物浦（Liverpool）以北濱海城市南港（Southport）一個兒童舞蹈班7月29日發生持刀攻擊，導致3名孩童喪命。案發後有人散播跟本案有關的假消息，在數個城鎮引發一波動盪，反移民示威群眾與警方爆發衝突。

▲▼英國反移民暴動。（圖／路透）

▲首相施凱爾矢言會將為非作歹的人「繩之以法」。（圖／路透）

相關的暴力滋事已經成為施凱爾（Keir Starmer）一大挑戰。工黨（Labour Party）在國會大選中壓倒性勝選後，他才剛上台一個月。

他在電視演說中表示：「我保證，你們將會後悔參加這場滋擾，不管是直接參與或是在網路上煽動此一行動，然後自己又落跑的那些人。」

施凱爾強調，他口中所說的「極右派暴行」根本「毫無正當性」，並且矢言會將為非作歹的人「繩之以法」。

英國廣播公司（BBC）播出的畫面可以看到暴民闖入羅瑟罕一間智選假日酒店（Holiday Inn Express），他們還將一只焚燒的垃圾桶推進那棟建築。當時裡頭有無尋求庇護者則不得而知。

那個現場有10名警察受傷。當地警方表示，沒有酒店人員受傷。

而在英國東北部城巿密得堡（Middlesbrough），數以百計抗議人士與持盾牌的鎮暴警察對峙，有人對警方投擲磚塊和罐子等物品。還有抗議人士奪走法新社記者的攝影機，然後予以砸毀。受到影響的記者沒有受傷。

在這一波新騷動之前，警方表示，極右派昨天在利物浦、曼徹斯特（Manchester）、布里斯托（Bristol）、黑潭（Blackpool）、赫爾（Hull），以及北愛爾蘭北部貝爾法斯特（Belfast）等地的集會，共有超過150人被捕。

這是英國自從2011年夏季以來最嚴重暴動。當時，一名混血男子在倫敦北部遭警察殺害，引發大規模動盪。

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